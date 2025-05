Inter epica: battuto il Barcellona 4-3 ai supplementari, è finale di Champions, le pagelle

L’Inter è in finale di Champions League. Lo ha fatto nel modo più emozionante possibile, battendo il Barcellona 4-3 dopo i tempi supplementari in un San Siro gremito (75.504 spettatori, incasso da record), al termine di una partita epica. La squadra di Inzaghi, dopo il 3-3 dell’andata, conquista la seconda finale in tre anni, stavolta a Monaco di Baviera, dove il 31 maggio affronterà la vincente tra PSG e Arsenal.

La serata si era aperta nel migliore dei modi per i nerazzurri: al 21’, Lautaro Martinez sblocca il match con un sinistro da dentro l’area. Poi, sullo scadere del primo tempo, Calhanoglu trasforma con freddezza un rigore (concesso per fallo su Thuram), mandando l’Inter al riposo sul 2-0.

Tutto sembra sotto controllo, ma nella ripresa il Barcellona reagisce con forza. Eric Garcia riapre il match al 54’, e sei minuti dopo è Dani Olmo a firmare il 2-2. La rimonta catalana si completa all’87’ con Raphinha, che trova un destro angolato per il 2-3.

Quando la qualificazione sembrava sfuggire, ecco il colpo di scena: al 93’, su un’azione disperata, Acerbi insacca il pallone del 3-3, portando la gara ai supplementari.

