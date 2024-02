Chi è Weissman, l’attaccante della Salernitana finito nella bufera per le sue posizioni su Hamas

Shon Weissman è il colpo last minute della Salernitana per rinforzare l’attacco dopo il rifiuto di Nzola e i tentativi in extremis per Defrel, ingaggio alto, Balotelli, no dell’Adana e Shomurodov, perplessità di natura fisica. Il 27enne (alto 1,78) è arrivato in prestito dal Granada. É l’ultimo contratto depositato di calciomercato.

La Salernitana ha ingaggiato in prestito l’israeliano Shon Weissman dal Granada

Il centravanti israeliano è arrivato in Spagna nel 2020 per unirsi alle fila del Real Valladolid prima dove ha realizzato 20 gol nel vittorioso campionato di Seconda Divisione. In Liga ha realizzato un solo gol prima di trasferirsi al Granata l’estate scorsa, club con il quale ha disputato 7 partite con un gol all’attivo.

Weissman ha fatto discutere anche per alcune uscite extra calcistiche. L’attaccante israeliano è stato denunciato da un gruppo di cittadini grenadini e palestinesi per le dichiarazioni rilasciate tramite X (ex Twitter ) riguardo alla guerra in Palestina l’8 ottobre dopo l’attacco a sorpresa di Hamas.

L’exploit nella seconda divisione spagnola con il Real Valladolid

“Perché Ezael non spara?” nella testa?”. Non sono passati poi inosservati i like di Weissman ad alcuni post invitavano alla vendetta dello Stato israeliano nei confronti della popolazione palestinese , come quello che diceva: “Quale ragione logica c’è per cui 200 tonnellate di bombe non sono già state sganciate su Gaza?”. Dichiarazioni che spinsero il club a non convocare il calciatore per la trasferta di Pamplona per motivi di sicurezza e che hanno in parte condizionato la sua prima parte di stagione.

Shon Weissman

Fu escluso dalla lista dei convocati per motivi di sicurezza dopo il post su Hamas: ‘In Israele dormivo sul pavimento con mio fratello’

In un’intervista l’attaccante ha raccontato che… “All’età di 10 anni, mia madre, mio ​​fratello ed io siamo andati in un appartamento in affitto molto vicino a dove vivevano. Era un appartamento molto piccolo. Fino all’età di 18 anni, mia madre dormiva sul divano e io e mio fratello su un materasso sul pavimento della stanza . La situazione non era facile”.

Profondamente religioso, rispetta le tradizioni del suo credo come lo Yom Kippur. “Devi stare 25 ore senza mangiare né bere. Quel giorno in Israele siamo nella sinagoga tutto il giorno”. Ama il cibo kosher.