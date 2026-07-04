Aurora Ramazzotti, nozze da favola in Sicilia: tutto sui tre giorni di festa, le immagini di Michelle ed Eros emozionano i fan

Aurora Ramazzotti è stato accompagnato all'altare da Eros Ramazzotti

Weekend da sogno per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza tra rito civile, festa blindata e oltre 200 invitati

Le immagini più emozionanti del matrimonio di Aurora Ramazzotti non arrivano soltanto dagli sposi. A conquistare i social sono anche Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, tornati fianco a fianco per accompagnare la figlia nel giorno più importante della sua vita. Sorrisi, complicità e tanti momenti condivisi hanno catturato l’attenzione degli invitati e dei fan, mentre in Sicilia entra nel vivo il lungo wedding weekend organizzato da Aurora e Goffredo Cerza.

Dopo il rito civile celebrato a Militello in Val di Catania, il paese natale di Pippo Baudo, la festa si è spostata nella splendida cornice del Castello Xirumi Serravalle, a Lentini, in provincia di Siracusa, trasformato per l’occasione in una location esclusiva e blindata.

Michelle ed Eros insieme per Aurora

Accanto alla sposa non potevano mancare i suoi genitori. Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno condiviso ogni momento della giornata, regalando ai fotografi immagini che hanno immediatamente fatto il giro del web.

La conduttrice, elegantissima, ha sfoggiato due look diversi nel corso della giornata. Per il rito civile ha scelto un lungo abito bianco con dettagli floreali nelle tonalità del blu e del rosa, capelli sciolti e make-up naturale. Per la serata, invece, ha cambiato completamente stile con un elegante abito blu scuro dalla schiena scoperta, capelli effetto sleek e un trucco più intenso.

Al suo fianco anche Eros Ramazzotti, emozionato nel vedere la figlia pronunciare il suo sì insieme a Goffredo Cerza.

Per Michelle è stata una giornata speciale anche per un altro motivo: il Comune di Militello le ha conferito la cittadinanza onoraria, riconoscendo il legame costruito negli anni con il paese siciliano.

Una festa lunga tre giorni

Le nozze di Aurora Ramazzotti sono state organizzate come un autentico wedding weekend.

Dopo la cerimonia civile, gli invitati si sono trasferiti al Castello Xirumi Serravalle per una Welcome Dinner trasformata rapidamente in una grande festa tra musica dal vivo, balli, tavolate sotto gli ulivi, candele e richiami alla tradizione siciliana.

Il momento centrale delle celebrazioni è quello di oggi, con lo scambio delle promesse e delle fedi davanti a circa 200 invitati, sotto la regia della wedding planner Eva Presutti.

Aurora protagonista con un look raffinato

Aurora Ramazzotti ha scelto uno stile elegante ma essenziale.

Dopo aver firmato il matrimonio civile con i capelli sciolti impreziositi da una cuffietta in rete, per la serata ha optato per un raffinato chignon extra sleek, una delle acconciature più amate dalle spose estive. Il make-up, luminosissimo, ha valorizzato l’incarnato con delicate sfumature rosa e toni caldi sugli occhi.

Al suo fianco Goffredo Cerza ha puntato su un look classico e impeccabile.

Una location da sogno nel cuore della Sicilia, mistero Berruti

Il Castello Xirumi Serravalle, antica residenza cinquecentesca dei Baroni Grimaldi di Serravalle, è stato riservato interamente agli sposi e ai loro ospiti.

Immerso in oltre 200 ettari di agrumeti, tra limoni, aranci, giardini storici, giochi d’acqua e una terrazza panoramica con vista sull’Etna, il castello è stato trasformato in un piccolo villaggio esclusivo, con un rigido servizio di sicurezza per garantire la privacy degli invitati.

Tra i presenti anche Paola Di Benedetto e Jonathan Kashanian, arrivati in Sicilia per condividere il grande giorno della coppia.

Nel corso delle celebrazioni non è stato invece visto Giulio Berruti, compagno di Michelle Hunziker. Un’assenza già anticipata nei giorni scorsi dal giornalista Giuseppe Candela, secondo cui l’attore non avrebbe preso parte ai momenti più significativi del matrimonio.

Con il wedding weekend ancora in pieno svolgimento, resta alta l’attesa per le immagini della cerimonia simbolica e del grande ricevimento che chiuderanno uno dei matrimoni più seguiti dell’estate.