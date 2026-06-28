Due giorni sotto le macerie con la fidanzata: morto a 18 anni il talento della Nazionale venezuelana Yimvert Berroterán

Yimvert Berroterán e Valentina Sandoval trovati morti

I soccorritori hanno recuperato il suo corpo accanto a quello della fidanzata Valentina Sandoval

Il calcio venezuelano piange una delle sue giovani promesse. Yimvert Berroterán, centrocampista di appena 18 anni della Nazionale Under 20 del Venezuela, è stato ritrovato morto dopo essere rimasto intrappolato per quasi due giorni sotto le macerie provocate dal violento terremoto che ha devastato il Paese il 24 giugno.

Accanto al suo corpo è stato recuperato anche quello della fidanzata, Valentina Sandoval. I due erano rimasti sepolti dal crollo di un edificio nella zona di La Guaira, una delle aree più colpite dal sisma.

Il ritrovamento dopo due giorni di ricerche

Per ore amici, parenti e compagni di squadra avevano sperato in un miracolo. Anche la Federazione calcistica venezuelana aveva lanciato un appello pubblico affinché i soccorritori raggiungessero il prima possibile il giovane atleta.

La madre di Valentina Sandoval, attraverso un video diffuso dai media locali, aveva raccontato che i due erano ancora vivi sotto le macerie e aspettavano di essere raggiunti dai soccorsi.

Le speranze, però, si sono spente venerdì, quando le squadre di emergenza hanno recuperato i corpi senza vita della coppia.

Il dolore della Federazione: “Rappresentava con orgoglio il nostro Paese”

La conferma della tragedia è arrivata direttamente dalla Federazione calcistica venezuelana, che ha dedicato un commosso messaggio al giovane centrocampista.

“Oggi il calcio venezuelano dice addio con immenso dolore a un ragazzo che ha rappresentato con orgoglio, dedizione e amore i colori del nostro Paese. La sua scomparsa lascia un segno indelebile in tutta la famiglia Vinotinto.”

Parole che raccontano il profondo legame tra Berroterán e il movimento calcistico nazionale, che vedeva in lui uno dei prospetti più interessanti della nuova generazione.

Una promessa del calcio venezuelano

Nonostante la giovanissima età, Yimvert Berroterán aveva già iniziato a costruire una carriera importante.

Con la Nazionale Under 17 aveva disputato 17 partite ufficiali, realizzando tre gol, mentre negli ultimi mesi aveva conquistato anche le prime presenze con l’UCV FC nella massima serie venezuelana.

Centrocampista moderno, dotato di ottima tecnica, qualità nell’uno contro uno e grande forza fisica, era considerato uno dei talenti destinati a diventare protagonista del calcio del Paese.

Il terremoto continua a colpire anche il mondo dello sport

La morte di Berroterán si aggiunge a quella del giovane Víctor Andrés Palacios Ledezma, calciatore di appena 14 anni delle giovanili del Club Sport San Agustín.

Nel frattempo resta alta la preoccupazione per altri atleti ancora dispersi dopo il terremoto. Le autorità e la Federazione calcistica continuano infatti a cercare Juan Manuel Pimentel Berríos, Mainell Rondón, Fausto Escobar, Rubén Rovaina, Robert Pérez e Kleudes García, dei quali non si hanno ancora notizie.

Mentre il Venezuela continua a fare i conti con una delle più gravi tragedie degli ultimi anni, il mondo dello sport si stringe attorno alle famiglie delle vittime, ricordando un ragazzo che, a soli 18 anni, aveva già conquistato il cuore dei tifosi e sognava un futuro da protagonista con la maglia della Vinotinto.