Cristiano Ronaldo si consola con il regalo di Natale da capogiro di Georgina Rodriguez

Ha ricevuto un regalo da capogiro in attesa di iniziare la sua nuova avventura calcistica dopo la rottura con il Manchester United. Georgina Rodriguez ha donato a Cristiano Ronaldo una Rolls Royce nuova di zecca per il Santo Natale.

Georgina Rodriguez ha donato una sfavillante Rolls Royce a CR7 per Natale

La moglie del portoghese, reduce dalla deludente esperienza a Qatar 2022, ha adornato la vettura con un nastro rosso brillante sopra la decappottabile. l’esaltante cinque volte vincitore del Pallone d’Oro. Per dimenticare il periodo no Georgina gli ha fatto una sorpresa di lusso con il supporto dei figli che erano entusiasti quanto l’attaccante lusitano. Una piacevole e costosa distrazione ma smaltiti i bagordi delle festività CR7 dovrà pensare al suo futuro ed alla sua nuova destinazione.

Cristiano Ronaldo dovrebbe ripartire dall’Al Nassr con un ingaggio faraonico

A meno di clamorosi colpi di scena l’attaccante potrebbe trasferirsi alla squadra dell’Arabia Saudita Al Nassr. Secondo indiscrezioni l’ex calciatore del Real Madrid e della Juventus intascherà circa 196 milioni di euro nel corso di due anni in Medio Oriente. Al momento non sembrano esserci in Europa club in grado di pagare il sontuoso ingaggio di Cristiano Ronaldo.