Daniele non ce l’ha fatta: il Napoli gli dedica la vittoria e Conte resta in silenzio

Antonio Conte ha scelto di non parlare dopo la vittoria sulla Fiorentina dopo essere stato raggiunto dalla notizia della scomparsa del piccolo Daniele, un giovane tifoso del Napoli malato da tempo di leucemia e scomparso sabato 4 gennaio.

Alcuni giocatori partenopei, fra questi Anguissa, gli avevano dedicato un gol nelle ultime partite. ”Abbiamo ricevuto un brutto colpo perdendo un bambino che era vicino al Napoli, il nostro pensiero va a lui e alla sua famiglia” ha dichiarato commosso Stellini, il vice di Conte. ”A nome della squadra vogliamo mandare un grande abbraccio alla famiglia di Daniele, oggi ci guarderà da lassù, ci mancherà tanto, ci ha dato tanti insegnamenti” – ha dichiarato in sala stampa Leonardo Spinazzola.

Daniele aveva 13 anni e l’anno scorso, durante la gestione Rudi Garcia, aveva esaudito il sogno di incontrare i giocatori del Napoli in ritiro prima di essere operato. Immediatamente si era creato un feeling speciale con il presidente De Laurentiis che si era attivato per garantire le cure migliori al ragazzino e per supportare la famiglia.

“Caro Daniele, ci hai regalato mesi di gioia stando vicino a noi. Nonostante la tua malattia hai trasmesso forza, coraggio e allegria. Ti dedichiamo la vittoria e sappiamo che da lassù continuerai a seguirci con l’amore che ci hai dimostrato. Resterai per sempre nei nostri cuori” – ha scritto il patron azzurri su X. Anche il vice presidente Edoardo De Laurentiis ha dedicato un pensiero al giovanissimo tifoso del Napoli. “Buon viaggio grande piccolo campione. Hai lottato come un guerriero fino alle fine”.

Antonio Conte lo ha incontrato più volte, presentandogli anche moglie e figlie. L‘allenatore lo chiamava al telefono prima di ogni partita quando non poteva andare allo stadio. In altre occasioni i giocatori lo ospitavano in trasferta e in pullman con loro. Da settimane Anguissa scendeva in campo con un polsino con il suo nome.