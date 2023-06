Delusione Fiorentina, dalla speranza alle lacrime al Franchi: accendino colpisce Biraghi

La grande delusione viola matura all’ultimo giro di lancette con Bowen che infilza la difesa della Fiorentina e supera Terracciano in disperata uscita per il gol dell’1-2 che decide la finale di Conference League.

Conference League al West Ham, decide nel finale Bowen

Fa festa il West Ham degli italiani Emerson e Ogbonna, lacrime per i sostitenitori gigliati presenti a Praga e per chi ha seguito la partita a Firenze. Il gol del pareggio di Bonaventura dopo il rigore di Benrahma per ingenuo fallo di mano di Biraghi. Il capitnao viola resterà ferito alla testa per il lancio di un accendino scagliato dalla curva degli Hammers.

A Firenze i 32.065 spettatori presenti al Franchi hanno incitato la squadra viola con cori e fumogeni davanti ai tre maxischermi in campo e al quarto posizionato sopra la Curva Ferrovia. Nell’intervallo show di luce creati dalla Fiorentina, molto apprezzati dai tifosi. Alla fine solo lacrime per la seconda finale persa in pochi giorni.