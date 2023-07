Dove vedere in diretta tv Frosinone-Salernitana, il primo test da serie A per i granata del 29 luglio

Primo test probante per la Salernitana di Paulo Sousa che affronta sabato 29 luglio il Frosinone neo promosso allo Stirpe in un anticipo del prossimo torneo di serie A con calcio d’inizio fissato per le ore 18. I granata, ancora fermi sul mercato in entrata, hanno chiuso la prima fase del ritiro a Rivisondoli per trasferirsi a Fiuggi.

Si fermano Gyomber e Mazzocchi alla vigilia del match, allo Stirpe si rivede Dia?

Nel corso della prima parte del romitaggio la formazione campana ha affrontato il Delfino Pescara, vittoria per 3 a 0, e i lucani del Picerno, sconfitti di misura (1 a 0). Gyomber e Mazzocchi si sono fermati alla vigilia del match e dovrebbero saltare la partita con Daniliuc che resterà fermo per due mesi dopo l’intervento subito in settimana. Dia potrebbe disputare una parte di gara.

I ciociari si presentano ai nastri di partenza del torneo di massima serie con Eusebio Di Francesco in panchina al posto del trainer della promozione, Fabio Grosso. Nell’ultima amichevole pre campionato hanno superato l’Equipe Lazio 10 a 0.

Frosinone-Salernitana in diretta tv su Tv Oggi Salerno e Teleuniverso dalle ore 18

Frosinone-Salernitana sarà trasmessa in diretta da Teleuniverso dalle 18:00 con la telecronaca di Giovanni Giuliani supportato dall’allenatore Fabio Gerli. L’emittente ciociara è visibile in streaming e di conseguenza anche i tifosi granata che non potranno seguire la partita allo Stirpe potranno seguire live la prima sfida da serie A dell’undici di Paulo Sousa. Successivamente anche Tv Oggi Salerno ha annunciato la diretta dell’amichevole sul canale 88 del digitale terrestre e sulla pagina Facebook dell’emittente campana. Granata e gialloblu si ritroveranno in campionato il 24 settembre all’Arechi per il match di campionato.