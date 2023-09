Empoli-Salernitana 1-0, pagelle e highlights: squadra in affanno, si salvano Ochoa e Cabral

É già scontro verità ad Empoli per la Salernitana che al Castellani resta ancora all’asciutto con la panchina di Paulo Sousa che inizia a scricchiolare. Archiviato il caso Dia con il senegalese che è tornato a disposizione del tecnico portoghese ed è partito dalla panchina. Paulo Sousa ha confermato in toto la formazione che ha pareggiato all’Arechi contro il Frosinone.

Andreazzoli costretto a due cambi in 15 minuti ma è la Salernitana a sbandare paurosamente

Nei primi quindici minuti le uniche emozioni arrivano dal doppio cambio per infortunio dei padroni di casa con Andreazzoli costretto a Pezzella e Bereszynski ed a giocarsi subito due slot per le sostituzioni. Il primo squillo è dell’Empoli con Cancellieri che approfitta di una dormita della difesa granata e si presenta a tu per tu con Ochoa che para di piede. Subito dopo l’estremo granata salva su Walukiewicz.

I granata provano a replicare e vanno anche in gol con Cabral ma la rete viene annullata per fuorigioco con il tocco di un giocatore biancazzurro che viene valutato involontario anche dal Var. Passa un minuto e l’Empoli va a centimetri dal gol con Baldanzi che solo davanti alla porta spedisce incredibilmente a lato.

La Salernitana fatica a prendere il bandolo della matassa ed è anche Luperto a rendersi pericoloso dalle parti di Ochoa. Dai e dai e l’Empoli passa con Cancellieri che infila la difesa granata e mette in mezzo per Baldanzi che al 34′ firma il primo gol dei toscani in questa stagione. Pochi giri di lancette e l’attaccante dell’Empoli va ad un passo dalla doppietta ma scivola davanti alla porta. Nella ripresa fuori Candreva per infortunio e Pirola e Martegani per scelta tecnica.

Gol annullato a Cabral, Baldanzi prima sbaglia poi spezza il digiuno dell’Empoli

La Salernitana entra con un altro piglio ed ha due buone chance per pareggiare con Kastanos dopo tre minuti e Bradaric al 54′ che conclude alto da buona posizione. Al 15′ ci prova anche Cabral ma centra il volto di un difensore biancazzurro. Entra anche Dia per Mazzocchi. I padroni di casa rispondono con Shpendi che trova la risposta di Ochoa.

L’estremo difensore messicano tiene a galla la Salernitana salvando su Gyasi, sulla ribattuta il tiro di Maleh è deviato sul fondo da Daniliuc. Solo nel finale si scuotono i campani con il solito Cabral che centra il quarto palo stagionale.

Candreva si blocca, entra Dia ma non incide, Cabral centra il quarto legno

In pieno recupero il capoverdiano trova la risposta di Berisha. Il risultato non cambia i granata vengono agganciati in classifica dall’Empoli che vince la prima partita stagionale mentre gli uomini di Sousa restano all’asciutto e nel prossimo turno, in programma sabato 30 settembre, ci sarà l’Inter all’Arechi con calcio d’inizio alle 20:45.

Empoli-Salernitana pagelle: Martegani e Maggiore travolti dagli avversari, ritorno amaro per Dia

Ochoa 7: se la Salernitana resta in partita fino alla fine il merito è suo e dello scarso cinismo degli avanti empolesi.

Lovato 5,5: sbanda ma prova con i denti e con le unghie prova a restare a galla ma non strappa la sufficienza.

Gyomber 6: nel primo tempo va in tilt anche lui, nella ripresa lotta come un leone

Pirola 5: in grande affanno in questo inizio di stagione, anche ad Empoli va in tilt come quasi tutta la squadra. (1′ st Daniliuc 6: importante recupero per Sousa, con la sua presenza al centro della difesa i granata corrono qualche rischio in meno. Decisivi un paio di recuperi).

Mazzocchi 4,5: perde Baldanzi in occasione del vantaggio toscano e non si vede mai in fase offensiva. Più intraprendente nella ripresa ma senza lasciar traccia. (19′ st Dia 5: gioca anche lui lontano dalla porta e trova poco supporto dai compagni. Prova a fare tutto da solo ma non è fortunato. L’unica cosa positiva è il ritorno in campo dopo un mese di polemiche).

Maggiore 4,5: un pesce fuor d’acqua, la scorsa estate la Salernitana l’ha cercato tanto ma finora non ha ripagato lo sforzo della società.

Martegani 5: leggerino come centrocampista centrale. Tira senza convinzione dalla distanza e favorisce una pericolosa ripartenza con Cancellieri che grazia Ochoa. Si intestardisce in ghirigori che non lasciano traccia. (1′ st Bohinen 5: si gira e si rigira, lento e macchinoso con un Empoli che va a mille).

Bradaric 5: anche il croato sta vivendo un inizio di stagione difficile. Soffre le folate degli esterni toscani, spreca una buona occasione nella ripresa. (37′ st Tchaouna sv: mette una buona palla al centro poco dopo essere entrato ma Dia non è pronto, poi vuole strafare e non combina nulla di buono).

Kastanos 5,5: tanto fumo e poco arrosto per il cipriota che ci mette buona volontà e impegno ma sbaglia anche tanto.

Candreva 5: una fiammata ad inizio partita e poi si vede solo per i calci d’angolo. Esce a metà tempo per un problema fisico. (1′ st Botheim 5: gioca lontanissimo dalla porta, va a prendersi il pallone anche a metà campo ma sbaglia tanto e soprattutto non tira mai in porta. La sua astinenza dura da oltre un anno).

Cabral 6,5: il migliore e il più sfortunato dei granata. Gol annullato e quarto palo, se la Dea Bendata fosse sua alleata sarebbe in testa alla classifica marcatori.

Empoli-Salernitana 1-0, gli highlights

Gli highlights completi di Empoli-Salernitana delle altre partite della serie A saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su https://www.raisport.rai.it alla sezione 90 Minuto e sono on line sul sito della Lega di serie A al link https://www.legaseriea.it/it e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/ oltre che su https://www.sportmediaset.mediaset.it/video/calcio/ e https://video.sky.it/sport/calcio/highlights-serie-a.

Ochoa salva su Cancellieri

Il messicano para su Walukiewicz

Il gol annullato a Cabral

Baldanzi sbaglia a porta vuota

Ochoa respinge la conclusione di Luperto

Baldanzi si inserisce sul filtrante di Cancellieri…

… e firma il primo stagionale dell’Empoli

Maleh sfonda in area ma non trova la porta

Baldanzi viene trovarsi di nuovo davanti alla porta ma scivola al momento del dunque

Kastanos vicino al pari con un tiro a giro

La violenta conclusione di Cabral stende un difensore dell’Empoli

L’estremo granata respinge su Gyasi

Daniliuc devia a lato la conclusione di Maleh

La conclusione di Cabral termina sul palo