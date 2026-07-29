Franco Baresi, il dolore corre sul web: anche Salvini e gli ex compagni lo piangono, poi emerge la verità

Franco Baresi



Come sta Franco Baresi dopo le false voci sulla morte, interviene il Milan

Sono ore di grande apprensione per Franco Baresi. Nelle ultime ore la storica bandiera del Milan è finita al centro di una drammatica ondata di indiscrezioni che lo davano erroneamente per morto, tanto da spingere alcuni ex compagni di squadra e personalità pubbliche a pubblicare messaggi di cordoglio sui social.

La situazione ha generato una forte confusione, costringendo il Milan a intervenire con una nota ufficiale per smentire categoricamente le notizie circolate sul web e chiedere il massimo rispetto per la privacy dell’ex capitano rossonero e della sua famiglia.

Il cordoglio dopo le false notizie

Le voci sulla presunta scomparsa di Franco Baresi si sono diffuse rapidamente attraverso alcuni siti e profili social, provocando una reazione a catena.

Tra i primi a pubblicare messaggi di addio ci sono stati l’ex compagno di squadra Filippo Galli e il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, convinti della veridicità delle indiscrezioni. I post, una volta chiarita la situazione, sono stati rimossi.

L’episodio ha riportato l’attenzione sul rischio della diffusione di informazioni non verificate, soprattutto quando riguardano lo stato di salute di personaggi molto conosciuti.

Il comunicato del Milan

A mettere fine alle indiscrezioni è stato il club rossonero con un messaggio pubblicato sui propri canali ufficiali.

“AC Milan smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi. Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia. Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione di informazioni prive di qualsiasi fondamento.”

Il comunicato conferma quindi che Baresi è vivo, pur attraversando una fase particolarmente delicata, senza fornire ulteriori dettagli sulle sue condizioni cliniche.

La battaglia iniziata lo scorso anno

L’ex capitano del Milan aveva già affrontato un importante problema di salute nell’agosto dello scorso anno, quando era stato sottoposto a un intervento chirurgico per l’asportazione di un nodulo polmonare.

Dopo l’operazione aveva rassicurato tifosi e appassionati con un messaggio pubblicato sui social.

“Viva la vita“, aveva scritto pochi mesi dopo, una frase che aveva trasmesso fiducia a tutto il mondo del calcio.

Successivamente era tornato anche a San Siro, accolto da un lungo applauso dei tifosi rossoneri, e aveva preso parte alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Milano-Cortina come tedoforo insieme a Beppe Bergomi, altro simbolo del calcio milanese.

L’affetto del mondo del calcio

La notizia delle presunte gravi condizioni di Franco Baresi ha scatenato una valanga di messaggi di vicinanza da parte di tifosi, ex calciatori e appassionati di ogni squadra.

Il difensore, protagonista di una carriera straordinaria con il Milan e con la Nazionale italiana, è considerato una delle figure più rispettate nella storia del calcio italiano.

Proprio per questo motivo il club ha invitato tutti ad attendere esclusivamente comunicazioni ufficiali, evitando di alimentare indiscrezioni prive di conferma in un momento tanto delicato.

L’auspicio di tutto il mondo dello sport è che Franco Baresi possa superare anche questa nuova difficile battaglia, circondato dall’affetto della sua famiglia, del Milan e di milioni di tifosi che continuano a sostenerlo.