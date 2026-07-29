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Monica Leofreddi si lascia sfuggire tutto: una frase in fuorionda svela il suo futuro con Milo Infante

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 29 Lug, 2026 - ore: 23:12 #Manuela Moreno, #Mediaset, #Milo Infante, #Monica Leofreddi
Monica Leofreddi e Manuela MorenaMonica Leofreddi e Manuela Morena

Un video pubblicato da Manuela Moreno sembra anticipare il passaggio della giornalista a Mediaset

È bastata una frase pronunciata quasi per caso, lontano dalle telecamere, per accendere il gossip televisivo dell’estate. Monica Leofreddi avrebbe involontariamente anticipato il suo futuro professionale con un fuorionda che, secondo molti, conferma il suo imminente approdo a Mediaset al fianco di Milo Infante.

A diffondere il video è stata Manuela Moreno, che sui social ha condiviso un momento di leggerezza registrato nel dietro le quinte de La Vita in Diretta, accompagnandolo con un messaggio che ha alimentato ulteriormente le indiscrezioni.

La frase che fa pensare all’addio alla Rai

Nel breve filmato le due giornaliste parlano delle imminenti vacanze estive.

Quando vai in vacanza?“, chiede Manuela Moreno.

Domani. Ma, soprattutto, quando torno dove vado?“, risponde sorridendo Monica Leofreddi.

Pochi secondi dopo arriva quella che molti interpretano come una vera anticipazione del suo futuro.

Sei la mia ultima visita in Rai… dell’estate“, dice la giornalista, lasciando intendere che al rientro potrebbe non tornare più negli studi di Viale Mazzini.

La risposta della collega è altrettanto significativa.

Ma tu sei sicura? Mi mancherai“.

A corredo del video, Manuela Moreno scrive: “In bocca al lupo amica mia. Mi mancherai“, una dedica che ha rafforzato l’idea di un imminente cambio di emittente.

Al fianco di Milo Infante a Mediaset

L’indiscrezione arriva mentre è ormai definito il passaggio di Milo Infante a Mediaset.

Il giornalista debutterà il 24 agosto su Canale 5 con un appuntamento pomeridiano che farà da trampolino ai suoi nuovi progetti.

Successivamente approderà su Rete 4, dove condurrà il nuovo contenitore quotidiano “Ore 11”, in onda dalle 11 alle 13, e il programma di prima serata dal titolo provvisorio “Verità nascoste”, in partenza dal 1° settembre.

Secondo quanto emerge dal fuorionda, Monica Leofreddi sarebbe pronta a seguirlo anche in questa nuova esperienza televisiva, confermando una collaborazione professionale già consolidata negli anni trascorsi insieme a “Ore 14” e “Ore 14 Sera” su Rai 2.

Uno spoiler diventato virale

Pur senza annunciare esplicitamente il suo addio alla Rai, la giornalista ha lasciato diversi indizi che hanno immediatamente fatto il giro dei social.

Quel semplice scambio di battute, nato come una conversazione informale tra colleghe, si è trasformato in uno degli spoiler televisivi più commentati delle ultime ore.

Per il momento non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale né dalla Rai né da Mediaset, ma il video pubblicato da Manuela Moreno sembra aver anticipato quello che potrebbe essere uno dei movimenti più interessanti della prossima stagione televisiva.

Ora non resta che attendere l’annuncio definitivo, che potrebbe arrivare nelle prossime settimane, con Monica Leofreddi pronta a iniziare una nuova avventura professionale al fianco di Milo Infante.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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