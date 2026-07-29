Jampier Tocto scompare nel torrente davanti agli amici: il dramma si consuma in pochi istanti, aveva 27 anni

Tragico epilogo per le ricerche del 27enne disperso nel torrente Lima

Il giovane, originario del Perù e residente a Firenze, stava trascorrendo una giornata al torrente Lima insieme ad alcuni amici

Una giornata trascorsa per cercare un po’ di refrigerio dal caldo si è trasformata in una tragedia. Jampier Tocto, 27 anni, ha perso la vita nel pomeriggio di mercoledì 29 luglio nelle acque del torrente Lima, in località Ponte a Maggio, nel comune di Bagni di Lucca.

Il giovane, originario del Perù e residente a Firenze, si trovava insieme a due amici quando è improvvisamente scomparso sott’acqua. Nonostante il massiccio intervento dei soccorritori, per lui non c’è stato nulla da fare.

La tragedia mentre era su un materassino

Secondo una prima ricostruzione, Jampier Tocto aveva raggiunto il torrente insieme a due connazionali e a un accompagnatore per trascorrere alcune ore di relax in una delle aree balneabili più frequentate della zona.

I tre stavano utilizzando anche un materassino quando, intorno alle 14, il 27enne è improvvisamente finito in acqua.

Nel giro di pochi secondi gli amici lo hanno perso di vista e il giovane non è più riemerso, facendo scattare immediatamente l’allarme ai soccorsi.

Il tentativo disperato di salvarlo

Nei primi istanti successivi alla scomparsa, un uomo presente sul posto si è accorto della gravità della situazione.

Senza esitazione si è tuffato più volte nel torrente nel tentativo di individuare e riportare in superficie Tocto, ma ogni tentativo si è rivelato inutile.

Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, i tre ragazzi avrebbero avuto scarsa dimestichezza con il nuoto, un elemento che sarà valutato nell’ambito degli accertamenti sulla dinamica dell’accaduto.

Le ricerche durate oltre tre ore

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sommozzatori del nucleo di Livorno, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano, il personale del 118, un’ambulanza della Croce Rossa di Bagni di Lucca, l’automedica e i carabinieri.

Le operazioni di ricerca sono proseguite per oltre tre ore, fino a quando i sommozzatori hanno individuato il corpo del giovane.

Il medico intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Indagini sulle cause della tragedia

Jampier Tocto, nato nel 1999, viveva e lavorava a Firenze.

La sua morte ha profondamente colpito gli amici che erano con lui e tutti coloro che hanno assistito alle lunghe operazioni di soccorso.

Gli investigatori stanno ora ricostruendo con precisione gli ultimi istanti di vita del giovane per chiarire come sia finito nelle acque del torrente e verificare le cause che gli hanno impedito di riemergere.

Ancora una volta, una giornata trascorsa lungo un corso d’acqua per sfuggire alle alte temperature si è conclusa nel peggiore dei modi, riportando l’attenzione sui rischi che possono nascondersi anche nei torrenti apparentemente tranquilli.