Frosinone, adesso non è più tArdi: le foto della festa per la terza promozione in A

“Adesso non è più tArdi“. Miglior difesa, miglior attacco ed un dominio incontrastato dall’inizio della stagione. Dopo 4 anni il Frosinone torna in serie A superando in casa la Reggina al primo match point nel posticipo di lunedì 1° maggio di serie B. La partita ha presa la direzione gialloblù già nel primo tempo con i gol di Borrelli e Roberto Insigne su rigore.

Frosinone-Reggina 3-1, Grosso vince il derby mundial con Inzaghi e vola in serie A

Nella ripresa gli ospiti hanno provato a rimettersi in careggiata con Hernani ma Caso ha ristabilito immediatamente le distanze. Poi è iniziato il countdown fino all’esplosione di gioia per la terza promozione in massima serie. Fabio Grosso vince il derby mundial con Inzaghi e chiude alla grande un percorso iniziato 3 anni fa con la squadra ciociara per la prima promozione in carriera.

Al triplice fischio invasione di campo e scene di giubilo con i giocatori del Frosinone che hanno abbracciato i propri tifosi con la maglietta “Adesso non è più tArdi“. Poi la festa di Lucioni e compagni si è spostata negli spogliatoi con balli e fiumi di spumante. “Vi ricordate ad inizio campionato quando dicemmo la portiamo noi la gente allo stadio” – ha ricordato il capitano gialloblù.

La gioia del Frosinone a fine partita

La gioia di Grosso a fine partita

I tifosi del Frosinone in campo dopo il fischio dell’arbitro per festeggiare la serie A

La festa negli spogliatoi

La gioia dei calciatori del Frosinone

Si stappa lo spumante per festeggiare la serie A