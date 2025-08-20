Imane Khelif, dall’oro olimpico all’annuncio del ritiro dalla boxe del manager: cosa è successo

Imane Khelif

Chi è Imane Khelif e cosa ha vinto alle Olimpiadi di Parigi 2024?

Imane Khelif è diventata un volto simbolo dello sport internazionale grazie alla storica vittoria alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria -66 kg di pugilato. Un successo che ha regalato all’Algeria e al mondo intero una campionessa determinata, capace di scrivere la storia del ring.

Tuttavia, a distanza di poco più di un anno, il suo nome torna alla ribalta non per nuove vittorie, ma per l’addio sorprendente alla boxe.

Perché Imane Khelif ha deciso di ritirarsi dalla boxe?

Secondo le dichiarazioni del suo ex manager, Nasser Yefsah, la campionessa olimpica ha deciso di appendere i guantoni al chiodo a causa delle continue polemiche legate al suo genere. Gli attacchi mediatici e le esclusioni dalle competizioni hanno minato la sua serenità, spingendola a lasciare uno sport che l’aveva consacrata.

“Non solo ha lasciato Nizza, dove aveva la licenza con la Nice Azur Boxe, ma ha anche abbandonato il mondo della boxe” – ha dichiarato Yefsah a Nice-Matin.

Cosa è successo ai Mondiali di Nuova Delhi 2023?

La carriera di Imane Khelif ha iniziato a complicarsi già nel marzo 2023, ai Mondiali di pugilato a Nuova Delhi. In quell’occasione, l’IBA (International Boxing Association) aveva imposto test di genere alle atlete, escludendo Khelif dalla competizione senza spiegazioni dettagliate.

Solo in seguito, alcuni media hanno riportato l’esito di presunti test cromosomici, ma il CIO ha definito la procedura “non legittima e priva di fondamento scientifico”.

Quell’episodio ha segnato profondamente la pugile algerina, aprendo una stagione di sospetti e discriminazioni.

Quali difficoltà ha incontrato Imane Khelif dopo l’oro olimpico?

Nonostante l’enorme visibilità dopo Parigi 2024, Imane Khelif ha faticato a trovare continuità:

è stata esclusa da tornei internazionali, come quello di Eindhoven;

ha combattuto solo un match a Singapore, senza riuscire a firmare un contratto professionistico;

ha iniziato ad allenarsi a intermittenza tra Algeria e Qatar, senza una programmazione stabile.

In pochi mesi, la campionessa olimpica è passata dalla gloria mondiale all’anonimato sportivo, sentendosi abbandonata proprio dal Paese che l’aveva celebrata.

Imane Khelif festeggia sul ring il titolo olimpico a Parigi 2024

Dove si trova oggi Imane Khelif?

Ad oggi, non è chiaro dove risieda Imane Khelif. Secondo alcune fonti, si divide tra Algeria e Qatar, dove continua ad allenarsi senza obiettivi competitivi.

Per l’ex manager Yefsah, la scelta di ritirarsi rappresenta una resa amara:

“In dodici mesi, Imane è passata dalla medaglia d’oro olimpica all’anonimato. Ha lasciato la boxe, schiacciata dalle polemiche”.

Imane Khelif, è un addio definitivo?

Il ritiro di Imane Khelif apre un dibattito più ampio sul tema dei test di genere nello sport e sulla protezione degli atleti dagli attacchi mediatici. La sua vicenda non è solo sportiva, ma anche sociale e politica: una storia di discriminazioni, sospetti e resilienza che lascia aperte molte domande sul futuro delle competizioni femminili.

Al momento non ci sono dichiarazioni dell’atleta che potrebbe aver deciso semplicemente di prendersi un momento di pausa dopo tante polemiche o perché sta valutando come proseguire la sua attività agonistica. Sul profilo Instagram ha condiviso pochi giorni fa uno scatto mentre gioca a golf.