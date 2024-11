Gianluca Vialli, morto il papà a 95 anni: era titolare di Casitalia

É morto il papà di Gianluca Vialli: Gianfranco, 95 anni, abitava a Cremona ed era molto conosciuto non solo per essere il padre del campione scomparso ma anche per la sua attività di imprenditore. Era infatti titolare della Casitalia, azienda che produceva prefabbricati. Insieme alla moglie Maria Teresa, 87 anni, abitava in via dei Mille, a Cremona.

Gianfranco Vialli è morto all’età di 95 anni, il cordoglio della Samp

Tanti i messaggi di cordoglio dal mondo del calcio ed in particolare dalle squadre in cui ha militato l’attaccante. “La Sampdoria esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Gianfranco Vialli, papà dell’indimenticato Gianluca. Alla famiglia Vialli vanno le più sentite condoglianze da parte del club blucerchiato” – scrive il club blucerchiato sul proprio sito.