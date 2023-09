Gol Portanova, bufera per il commento del radiocronista di Tutto il calcio minuto per minuto (AUDIO)

Scoppia la bufera per le parole pronunciate durante la radiocronaca di Reggiana-Cremonese, finita 2-2, e valida per la quinta giornata di serie B. Il radiocronista Nicola Zanarini, nel parlare del gol di Portanova, ha parlato di una rete che “mette a tacere le polemiche”, riferendosi alla condanna in primo grado a sei anni di carcere per violenza sessuale di gruppo del giocatore oggi alla Reggiana.

Nicola Zanarini ha fatto riferimento alla condanna di Portanova dopo il gol in Reggiana-Cremonese: ‘Mette a tacere le polemiche’

“Il Comitato di Redazione del Giornale Radio Rai – Radio 1 prende le distanze dalle parole inopportune pronunciate dal collega del Tgr Emilia Romagna, Nicola Zanarini, nel corso della diretta del programma ‘Tutto il calcio minuto per minuto‘, in onda su Radio 1 – la reazione – Ipotizzare che un gol ‘metta a tacere polemiche’ su un caso di stupro è inaccettabile” – viene evidenziato.

Il Comitato di Redazione del Giornale Radio Rai – Radio 1 prende le distanze dal radiocronista che si scusa sui social

“Si prende atto delle dovute e scuse immediate da parte del collega per quanto detto in diretta. Al contemporaneo si invita a rispettare la storia di una trasmissione storica di Radio 1, autentico prototipo dell’informazione sportiva di tutta la Rai”. Zanarini, infatti, è corso subito ai ripari affidando a una nota diffusa via social le sue scuse: “ho fatto un commento sicuramente fuori luogo”.