Heather Parisi in spaccata su Sinner: ‘Se Djokovic fosse risultato positivo la reazione sarebbe diversa’

Due anni fa aveva difeso a spada tratta Novak Djokovic per la decisione del serbo di non sottoporsi al vaccino anti Covid richiesto per la partecipazione agli Australian Open.

Heather Parisi fa discutere per il provocatorio post su X su Sinner, i sostenitori dell’azzurro replicano

In quella circostanza Heather Parisi era stata protagonista di un botta e risposta con il virologo Roberto Burioni, ora la show girl è tornata a parlare del fuoriclasse serbo in riferimento alla decisione della Itia di non squalificare Jannik Sinner, numero 1 della classifica Atp di tennis, risultato positivo al metabolite del clostebolo in bassa concentrazione.

La show girl ha condiviso un post su X sulla questione che ha sollevato accese discussioni social. “Possiamo essere d’accordo che se Djokovic fosse risultato positivo per doping (“accidental” or not) come è risultato per due volte Jannik Sinner, la reazione di Fans & Media sarebbe ora diversa? Sarebbe stato crocifisso dai provax e ogni titolo rimosso. Fact”. In tanti si sono scagliati contro Heather Parisi. “Si occupi di cose che conosce” – ha riferito lapidario un utente. In molti hanno riportato che il fact-checking si “applica a fattispecie realmente accadute”.