Nick Kyrgios contro Sinner: ‘Doveva essere sospeso per 2 anni, decisione ridicola’

Nick Kyrgios ha definito “ridicola” la decisione di non squalificare Jannik Sinner per uso del metabolita Clostebol (in realtà era utilizzato dal fisioterapista), mentre l’australiano è convinto che il tennista azzurro debba essere sospeso per due anni.

Nick Kyrgios contesta la decisione del tribunale antidoping: ‘Ridicolo, che sia stato accidentale o pianificato’

La notizia che Sinner è sfuggito alla squalifica è stata diffusa oggi, quando un tribunale ha stabilito che non era “in colpa o negligente” in relazione a un test fallito effettuato all’inizio di quest’anno. Ma ciò non ha impedito a Kyrgios di condividere i suoi pensieri sulla questione. Una presa di posizione che di sicuro solleverà nuove polemiche. “Ridicolo, che sia stato accidentale o pianificato. Ti sottoponi a due test con una sostanza (steroide) vietata: dovresti stare lontano per 2 anni. Le tue prestazioni sono migliorate. Crema per massaggi…” Prima di concludere con: “Sì, bello” e un’emoji sarcastica che alza gli occhi al cielo.

‘Perché gli hanno tolto i punti e i premi se non ha fatto nulla di sbagliato?’

Un utente ha difeso Sinner replicando a Kyrgios: “Le sue performance non sono state migliorate, la quantità di sostanza è minima, non migliorerebbe nemmeno la performance di un piccolo animale”. Affermazione alla quale il tennista australiano ha risposto evidenziando che l’altoatesino è stato comunque punito. “Allora perché hanno preso i soldi del premio e i punti da Indian Wells? Quindi ha fatto qualcosa di sbagliato o no? Perché hanno detto che ha fallito due test”.