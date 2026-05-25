Salta Belen per l’Isola dei Famosi, poi l’incidente e il nome inatteso per la conduzione del reality

Le indiscrezioni di Parpiglia e Candela, spunta anche il primo possibile naufrago
Sembrava una delle candidature più solide per il ritorno in prima serata su Canale 5. Invece, secondo le ultime indiscrezioni, Belen Rodriguez non dovrebbe essere alla guida della prossima edizione de L’Isola dei Famosi.
Dopo settimane in cui il suo nome era stato indicato come il più accreditato per il nuovo corso del reality, nelle ultime ore il quadro sarebbe cambiato.
A rilanciare l’indiscrezione è stato Giuseppe Candela nella rubrica C’è Chi Dice del settimanale Chi.
Cosa sarebbe cambiato dietro le quinte del reality
Secondo quanto riportato da Candela, il nome di Belen sarebbe uscito dalle valutazioni finali proprio nelle ultime ore.
Al momento non risultano conferme ufficiali né da parte della conduttrice né da parte di Mediaset.
Sempre secondo quanto pubblicato dal settimanale, tra i profili oggi considerati per la conduzione starebbe emergendo quello di Selvaggia Lucarelli, reduce dalla recente esperienza televisiva come opinionista.
L’ipotesi resta però, allo stato attuale, un’indiscrezione.
La reazione di Belen e il racconto sull’incidente: cosa è stato riportato
A entrare nel dettaglio del momento personale della showgirl è stato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter.
Secondo quanto riferito dal giornalista, Belen avrebbe vissuto con forte delusione il mancato approdo alla conduzione del reality.
Il giornalista ha riferito di un forte momento di sconforto, con la conduttrice che avrebbe valutato anche l’idea di fermarsi per un periodo.
Sempre secondo la ricostruzione riportata da Parpiglia — che al momento non risulta confermata direttamente dalla diretta interessata — nelle stesse ore ci sarebbe stato anche un episodio legato a un incidente stradale con successiva presunta omissione di soccorso.
Su questo punto non risultano dichiarazioni pubbliche di Belen né conferme ufficiali delle circostanze riportate.
Intanto emerge il nome del primo possibile concorrente
Mentre resta aperto il capitolo conduzione, iniziano a circolare anche i primi nomi sul cast.
Secondo quanto riportato sempre dal settimanale Chi, il primo concorrente che sarebbe stato individuato per il reality sarebbe Francesco Chiofalo.
Ex volto di Temptation Island e presenza frequente nei programmi di intrattenimento e gossip, al momento non avrebbe confermato il coinvolgimento.
Un’edizione che cambia volto
Le indiscrezioni raccontano di un’Isola diversa dal passato, con registrazioni previste nelle Filippine e un format che potrebbe allontanarsi dalla tradizionale diretta in studio.
Ma la sensazione è che il primo vero colpo di scena sia già arrivato prima ancora di iniziare.