Joe Thompson non ce l’ha fatta, l’ex Manchester United aveva sconfitto due volte il tumore

Joe Thompson

L’ex giocatore del vivaio del Manchester United, Joe Thompson, è morto. Aveva 36 anni. Il calciatore aveva collezionato più di 200 presenze con la squadra locale, il Rochdale, club inglese di quinta divisione, che ha annunciato la sua scomparsa giovedì a casa, con la famiglia al suo fianco.

An inspiration to so many, Joe Thompson was the worthy recipient of The Sir Tom Finney Award in 2019. ❤️#EFL pic.twitter.com/w7ORR6Tgaf https://t.co/aePBjH8eWK — EFL (@EFL) April 18, 2025

Il giocatore del Rochdale è deceduto a 36 anni

Stava lottando contro il cancro per la terza volta. In un comunicato il Rochdale ha detto che “il viaggio e lo spirito indomito di Thompson sono stati fonte di ispirazione per tutti coloro che sono stati toccati dalla sua storia”. Centrocampista, a Thompson è stato diagnosticato per la prima volta il linfoma di Hodgkin nel 2013 mentre giocava per il Tranmere. La malattia si è ripresentata tre anni dopo. Thompson si è ritirato nel 2019 e ha continuato svolgere l’attività di motivatore e opinionista calcistico.

Il ricordo dello United, il commosso omaggio del Rochdale

Thompson ha anche ricoperto un ruolo di ambasciatore per lo United. I Red Devils ha pubblicato un omaggio allo sfortunato calciatore sui suoi canali social, affermando che “incarnava i valori del nostro club”. Il Rochdale, situato appena a nord di Manchester, ha giocato con le fasce nere al braccio durante la partita di venerdì contro l’Altrincham nella National League.

Rest in peace, Joe Thompson ❤️ pic.twitter.com/s2Wj8uMwRA — Jon Colman (@joncolman) April 18, 2025