Juve Stabia in serie B dopo 4 anni: il capolavoro di Pagliuca e Lovisa, tutti a Viale Europa (VIDEO)

É qui la festa? Castellammare esplode di gioia non appena il triplice fischio dell’arbitro Perri risuona alla fine della sfida del Vigorito con il Benevento conclusasi con il pareggio ad occhiali. La Juve Stabia torna tra i cadetti dopo 4 anni.

La Juve Stabia pareggia a Benevento e torna in serie B

Circa un migliaio i tifosi stabiesi presenti in trasferta a Benevento ma la diretta Rai Sport ha permesso a tutto il popolo gialloblù di seguire minuto per minuto il meritato epilogo della cavalcata vincente degli uomini di Pagliuca, che si sono tolti lo sfizio di festeggiare la promozione diretta in serie B proprio sul terreno di gioco dei diretti rivali.

E in tantissimi sostenitori si sono dati appuntamento sul viale Europa per attendere, ben oltre la mezzanotte, il bus di ritorno da Benevento e celebrare i propri eroi in quella che si annuncia una notte di incontenibile gioia. Tre sole sconfitte stagionali (Casertana, Catania e Foggia) per una Juve Stabia che ha letteralmente dominato il campionato a partire dalla prima giornata di andata.

Notte di baldoria in viale Europa in attesa della squadra

E tutte le battute di arresto sono arrivate senza il vulcanico allenatore Guido Pagliuca (recordman di espulsioni e ammonizioni con dieci giornate di squalifica) in panchina, sostituito dal secondo Nazareno Tarantino. Un’autentica sorpresa il tecnico arrivato da Cecina, una scommessa del presidente Andrea Langella e del giovane, appena 28 anni, direttore sportivo Matteo Lovisa che insieme hanno costruito un’autentica macchina da guerra.