Kiyine decolla con l’auto e si schianta in una palestra: ‘Sfiorata strage’, video e condizioni dell’ex Salernitana

Sofian Kiyine, 25 anni ex Chievo, Venezia e Salernitana, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale dopo che la sua auto è volata via prima di atterrare in una palestra dove avevano da poco terminato gli allenamenti un gruppo di giovani.

La Mercedes di Sofian Kiyine ha urtato una rotonda ad altissima velocità ed ha sfondato il muro di una palestra

Agghiaccianti le immagini diffuse dal circuito di videosorveglianza e condivisa da numerosi utenti sui social network dello schianto verificatosi nel tardo pomeriggio di giovedì 30 marzo. Nel filmato si vede la Mercedes del calciatore del Leuven (Belgio) lanciata ad altissima velocità (forse 200 km/h) sull’asfalto bagnato, nei pressi di Flémalle, che impatta contro una semi rotatoria e decolla per un volo di quasi cinque metri per sfondare il muretto del palazzetto dello sport Louis Melin.

Allertati i vigili del fuoco di Liegi, che sono prontamente intervenuti per soccorrere l’automobilista, l’unico coinvolto e l’unico ferito. Poteva essere una strage visto che in palestra si stavano svolgendo gli allenamenti di basket fino a pochi istanti prima dell’incidente. Sofian Kiyine è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale più vicino con molteplici fratture ma non è in pericolo di vita.

L’ex calciatore della Salernitana non è in pericolo di vita, pochi istanti prima era finito un allenamento di basket

Il centrocampista è costantemente sottoposto e sarà sottoposto a nuovi esami. Indagini sono in corso sulla dinamica dell’incidente ma numerosi testimoni assicurano che la Mercedes viaggiava ad altissima velocità in un tratto di strada dove il limite è 90 km/h. Il palazzetto dello sport di Flémalle, che ospita i club di basket e ginnastica, è stato notevolmente danneggiato. Un’enorme voragine è stata causata in particolare dalla violenta irruzione del veicolo e molti detriti attendevano di essere rimossi venerdì 31 marzo.

Kiyne ha vestito la maglia della Salernitana nel 2019/20 ed è tornato in granata nel gennaio 2021, dopo una breve parentesi alla Lazio, mettendo la firma sulla terza storica promozione dei granata in serie A con 13 presenze.