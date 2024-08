Lamine Yamal, il papà del calciatore del Barcellona accoltellato in un parcheggio

Il padre del giocatore Lamine Yamal è stato accoltellato in un parcheggio a Mataró la sera di mercoledì 14 agosto.

Il papà di Lamine Yamal sarebbe stato accoltellato al culmine di una rissa in un parcheggio di Matarò

Secondo il quotidiano La Vanguardia Mounir Nasraoui è stato trasferito all’ospedale Can Ruti di Badalona ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo fonti di El Periodico il genitore del 17enne calciatore del Barcellona è stato dimesso e ora si trova a casa. Su quanto accaduto stanno indagando la polizia municipale e i Mossos d’Esquadra di Mataró che hanno già individuato diversi testimoni.

Il padre del campione d’Europa sembra sia rimasto coinvolto in una rissa scaturita per motivi in corso di accertamento. Alcune persone sono state fermate come sospettate del reato. Mounir Nasraoui avrebbe ricevuto più di una coltellata.