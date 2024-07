Stefano Bizzotto in telecronaca con la voce rauca: cosa è successo, il web si divide su Adani

Inizialmente si pensava ad un problema di audio ma quando è intervenuto Lele Adani si è compreso che non era così. Voce rauca e telecronaca complicata per Stefano Bizzotto in occasione di Spagna-Francia, semifinale di Euro 2024.

Stefano Bizzotto va in telecronaca per Spagna-Francia nonostante la voce rauca

Meravigliati i telespettatori che su X hanno rimarcato subito la differenza tra la flebile voce del telecronista e le urla del commentatore. La differenza più marcata in occasione del gol del pareggio del 16enne Yamal con Adani che è andato letteralmente in estasi mentre Bizzotto ha annunciato la prodezza del baby fenomeno delle Furie rosse con filo di voce. In molti si sono chiesti perché la Rai non ha proceduto alla sostituzione prima del match viste le condizioni del telecronista. Non è da escludere che il problema sia sopraggiunto proprio negli istanti che hanno preceduto la partita.

Vi prego regalate una scatola di caramelle per la gola a quest'uomo. #SpagnaFrancia#Bizzotto pic.twitter.com/8NMmeeOSJ3 — Vincenzo Pastore (@VincePastore) July 9, 2024

Bizzotto afono e Adani che urla come un dannato. Telecronaca a dir poco irreale 💀 pic.twitter.com/8AT8iAlflc — 🐺 (@asrsupporter) July 9, 2024

Adani senza freni al gol di Yamal, sul web divampa la polemica

Dal canto suo Bizzotto non ha battuto ciglia ed ha commentato Spagna-Francia dosando la voce senza giustificarsi o spiegare cosa gli era accaduto. In molti hanno ricordato che il telecronista Rai andrà in pensione nel 2025 e che, Olimpiadi di Parigi a parte, Euro 2024 dovrebbe essere l’ultimo grande evento commentato dal telecronista Rai.