Milan-Tottenham, vergogna durante il minuto di silenzio per le vittime di Turchia e Siria (VIDEO)

Vergognoso episodio durante il minuto di silenzio di Milan-Tottenham, match di andata degli ottavi di finale di Champions League. Prima del calcio d’inizio del match dello stadio San Siro le squadre hanno reso omaggio alle oltre 41mila vittima del violento sisma che ha colpito Turchia e Siria.

Milan-Tottenham, espressione colorita durante il minuto di silenzio per Turchia e Siria: il pubblico reagisce

Rossoneri e Spurs si sono ritrovati nel cerchio di centrocampo con il direttore di gara. Dopo pochi secondi si è udito un sonoro ‘vaffa’ con qualche spettatore che l’ha subito rimproverato per l’inqualificabile gesto anche in modo colorito. “Cogli…”. Una brutta pagina sottolineata anche dal telecronista di Canale 5 durante la diretta del match di Champions League disputata nel giorno di San Valentino.

Qualcuno non ha avuto amore e rispetto per chi sta soffrendo ed ha perso i cari nell’immane tragedia che ha colpito la Turchia e la Siria. C’è da rimarcare che la maggior parte la quasi totalità dello stadio ha mugugnato dopo il minuto di silenzio per l’accaduto dissociandosi apertamente da chi ha deciso di farsi notare per un gesto tutt’altro che edificante prima del calcio d’inizio di Milan-Tottenham del 14 febbraio.