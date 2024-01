Moviola Salernitana-Roma, Marelli dà ragione a Di Bello sugli episodi contestati da Inzaghi

Salernitana-Roma (1-2) si chiude con i granata e Inzaghi ancora una volta inviperiti per alcune decisioni arbitrali. Nel mirino Di Bello, che era stato Var nel derby Napoli-Salernitana.

Rigore concesso alla Roma: ‘Normale contrasto di gioco tra Maggiore e Mancini’

Su alcuni degli episodi contestati dai granata si è espresso a fine partita Luca Marelli, moviolista Dazn. L’ex arbitro si è soffermato sul rigore fischiato alla Roma per fallo di mani di Maggiore. “Lo anticipo, non sono per nulla raccordo con Inzaghi. C’è un contrasto con Mancini ma nel momento in cui tocca il pallone con il braccio non c’è nessun contatto con il giocatore della Roma. Sembra un movimento volontario, ma magari istintivo. É un normalissimo contrasto di gioco come ce ne sono tanti in area di rigore”.

‘Corretto il giallo per il fallo di Pellegrini su Sambia’

Anche sulla mancata espulsione di Pellegrini Marelli dà ragione a Di Bello. “La dinamica ha fatto pensare al rosso perché la gamba appariva alta. Invece è corretto il giallo perché l’entrata è imprudente perché con la gamba di richiamo, la sinistra, è in ritardo e va a toccare Sambia. Se toccava con il destro avrebbe rischiato tantissimo” – ha spiegato il moviolista Dazn.