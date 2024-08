Oppo e Soares d’argento, l’Italia resta sul podio nei pesi leggeri a Parigi 2024: ‘Eliminato dal programma’

I ragazzi del canottaggio hanno l’argento vivo addosso. Gli azzurri si confermano nel gotha del doppio pesi leggeri maschile lungo il bacino di Vaires-sur-Marne. L’Italia a Parigi 2024 difende il bronzo olimpico di Tokyo e lo fa con Stefano Oppo , che quel bronzo lo ha in bacheca, e con Gabriel Soares nuovo capovoga di una stupenda barca azzurra, modello di regolarità in questi anni.

Stefano Oppo e Gabriel Soares centrano l’argento nel doppio pesi leggeri a Parigi 2024, gli azzurri restano dietro solo all’Irlanda

Italia, Svizzera e Norvegia sono le più reattive alla sirena che sancisce lo start, 48 colpi per Gabriel che portano subito la prua italiana fuori dal gruppo ma anche la giovane Grecia spinge bene e affianca gli azzurri mentre l’Irlanda favorita numero 1 e campionessa uscente è terza dopo la prima scorribanda delle finaliste.

24 centesimi separano l’Italia dalla Grecia ai 500 metri, i greci in semifinale avevano lasciato intuire la loro brillantezza, ma gli italiani sono lì, mentre l’Irlanda risale portandosi dietro anche la temibile Svizzera. Italia terza a metà gara a 64 centesimi dalla prima posizione e inizia a decidere il tutto, l’Italia che non perde di vista la Grecia, mentre l’Irlanda cerca di maturare il vantaggio decisivo con la Svizzera che prova a risalire per il podio, ma sembra non riuscire ad avere le stesse velocità delle tre battistrada.

Attacca l’Italia, Stefano e Gabriel ci credono, 98 centesimi per l’Irlanda sull’Italia ai 1500 metri, gli ultimi 500 metri sono tutti da vivere, la Grecia cede leggermente, gli azzurri sono lì a chiudere, ma anche gli irlandesi non mollano, l’Irlanda vola e va a vincere il titolo olimpico confermandosi, la Grecia intanto affianca gli azzurri ma Gabriel e Stefano ne hanno ancora, e si prendono un grande argento dietro l’Irlanda e davanti la Grecia.

Malagò: ‘Orgoglioso dei ragazzi, a Los Angeles 2028 i pesi leggeri non saranno nel programma olimpico’

“Oppo e Soares sono stati fantastici, sono molto orgoglioso. Fa riflettere che a Los Angeles i pesi leggeri non saranno più nel programma olimpico. Questi ragazzi meritavano di esserci. Ho fatto parte della commissione che ha optato per inserire al suo posto il canottaggio in mare. Si è deciso di allargare il bacino dei partenti perché non tutti i paesi hanno a disposizione dei laghi”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malago’, dopo l’argento di Stefano Oppo e Gabriel Soares nel due di coppia pesi leggeri.