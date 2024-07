Silvana Stanco centra… al volo l’argento, la Svizzera dell’Irpinia: le lacrime e l’abbraccio alla sorella

Dodici anni dopo l’oro di Jessica Rossi, l’Italia torna sul podio alle Olimpiadi nel tiro a volo con la medaglia d’argento di Silvana Stanco a Parigi 2024.

Silvana Stanco sul secondo gradino del podio nella Trap donne del tiro a volo: ‘Uno dei giorni più belli della mia vita’

“Provo un’emozione indescrivibile, non so che dire, solo che ero piena di stimoli” – ha detto l’azzurra dopo il pianto nelle braccia della sorella Cristina, dalla quale è subito andata dopo la fine della gara del Trap donne. La gara si è conclusa per la storica medaglia d’oro per il Guatemala con La Ruano Oliva.

“Ci ho sempre creduto, per arrivare fin qui ho lavorato tanto e adesso è bellissimo. La Ruano Oliva? Oggi era imbattibile, ha sparato benissimo” – dice ancora Stanco. “É una emozione unica, una cosa fuori dal normale. Sicuramente uno dei giorni più belli della mia vita. Si ho lottato su ogni piattello, fino a quando siamo rimasti in tre e sapevo di aver vinto una medaglia. A quel punto mi sono scaricata e sono riuscita a prendere un argento con grande soddisfazione” – ha aggiunto la 31enne tiratrice azzurra che a Tokyo era arrivata quinta”.

Festa a Sturno, la famiglia della 31enne si trasferì in Svizzera dopo il terremoto del 1980

Silvana Stanco è nata a Zurigo da una famiglia di emigrati irpini. I genitori erano infatti originari di Sturno. Papà Donato decise di partire per la Svizzera dopo il terremoto del 23 novembre 1980. Ma è rimasto sempre legato al paese di origine dove vivono diversi parenti. Spesso Silvana Maria Stanco tornava a Sturno in estate per venire a trovare i nonni. É stata ribattezzata anche la Svizzera dell’Irpinia. Un pensiero speciale per la mamma che di recente non è stata bene.