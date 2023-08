Roma-Salernitana 2-2, pagelle e highlights: Candreva re dell’Olimpico, finalmente Maggiore

Come nel 1998/99 parte dall’Olimpico di Roma con i giallorossi la terza avventura consecutiva in serie A. Come il 22 maggio 2023 Roma-Salernitana finisce 2 a 2 con super Candreva protagonista. Un’ottima partenza per una squadra ancora in working progress.

Con Pirola infortunato, Dia in panchina e la rosa corta, Paulo Sousa recupera in extremis Lovato che affianca Gyomber e Fazio al centro della difesa. A centrocampo Maggiore è preferito a Mamadou Coulibaly. Dopo 8 minuti i giallorossi passano con il ‘gallo’ Belotti ma la rete viene annullata dal Var per millimetrico fuorigioco.

Belotti sblocca dopo la rete annullata dal Var, Candreva firma un sontuoso pareggio

Poco dopo (17′) arriva il gol ‘buono’ per l’ex attaccante del Torino che spezza il lungo digiuno mettendo il corpo davanti a Fazio e lasciando sul posto Gyomber. I granata sono in difficoltà e rischiano grosso con lo slovacco che quasi beffa Ochoa.

Alla prima occasione (36′) la Salernitana pareggia i conti con una gran giocata di Candreva su assist di Fazio e velo di Lassana Coulibaly. L’esterno granata bissa il gol dello scorso maggio mettendo a terra Smalling e infilando una staffilata sotto la traversa. La partita, complice la stanchezza, si innervosisce nel finale di primo tempo.

Candreva manda in visibilio i tifosi granata all’Olimpico, Belotti salva i giallorossi

Sulla falsa riga del primo tempo la Salernitana parte accesa con Candreva che firma un’altra perla dopo 4′ minuti. Stop e conclusione da antologia sotto la traversa. I granata gestiscono senza particolari patemi con i padroni di casa che si rendono pericolosi solo con El Shaarawy che centra l’esterno del palo. I calci d’angolo sono una risorsa della squadra dello squalificato Mourinho e su uno di questi Belotti svetta e firma il pareggio (37′) con la difesa granata immobile nell’occasione.

Nel finale Fazio salva il risultato nel recupero e Renato Sanches prova ad imitare Candreva con scarsi risultati. Il risultato non cambia e la Salernitana strappa un pari prezioso all’Olimpico. I granata torneranno in campo lunedì 28 agosto nell’esordio all’Arechi contro l’Udinese. Calcio d’inizio alle 18:30.

Roma-Salernitana 2-2 pagelle: immenso Lassana Coulibaly, bene Lovato, Gyomber e Fazio in affanno

Ochoa 6,5: paratissima su Smalling, incolpevole sui gol di Belotti. Sbaglia qualche rilancio di troppo.

Lovato 7: stringe i denti, gioca ed è il migliore della difesa. Dalle sue parti gli avanti giallorossi faticano a passare.

Gyomber 5: spesso in ritardo, prova a cavarsela con mestiere ma non è la miglior giornata. Non riesce ad evitare la conclusione di Belotti, incassa un giallo che gli complica il prosieguo della partita e rischia un rigore per una reazione plateale nel finale di gara.

Fazio 5,5: avvia il gol del pareggio dopo aver perso il duello con Belotti in occasione del vantaggio della Roma. Meglio in fase di impostazione che quando deve difendere. Resta a guardare anche sul pari del Gallo.

Mazzocchi 6: torna in campo dopo un pre campionato in cui ha giocato a singhiozzo. In difficoltà all’inizio con Spinazzola, poi gli prende le misure anche grazie alle puntuali chiusure di Lovato. A volte vuole strafare. (21′ st Dia 6: non è ancora al meglio ma crea qualche grattacapo alla difesa della Roma. Gli manca l’ultimo guizzo dopo una bella serpentina).

L. Coulibaly 7: dopo un avvio timido finisce da dominatore del centrocampo con una quantità infinita di palloni recuperati. Tra i migliori interpreti del ruolo nel campionato italiano ma in pochi se ne sono resi conto. Buon per la Salernitana.

Maggiore 6,5: finalmente una prova degna del calciatore ammirato a La Spezia. Gioca sapientemente i palloni che arrivano dalle sue parti e spezza diverse trame giallorosse. (33′ st Łęgowski 6: entra in un momento complicato e si fa notare per una buona ripartenza. Era all’esordio assoluto nel campionato italiano. Bisogna aspettare per giudizi più esaustivi ma le sensazioni sono positive).

Bradaric 6: bloccato e poco propositivo forse per consegne dell’allenatore. Fa il suo compito in fase difensiva, sono mancate le sue scavallate.

Candreva 8: all’Olimpico disegna solo capolavori. Due tocchi deliziosi lo scorso anno con Lazio e Roma, doppietta magica alla ripresa del campionato con Smalling steso sull’erba con una finta in occasione del primo gol e uno stop sontuoso con tiro a giro per il bis. In mezzo corsa e qualità per l’uomo in più dei granata.

Kastanos 5,5: gestisce male diversi palloni e incassa un giallo dopo il cambio di posizione. Meno brillante rispetto ad altre uscite. (33′ st Sambia 5,5: entra e regala un calcio d’angolo alla Roma. Poi prova a riscattarsi ma fatica su Zalewski).

Botheim 5,5: isolato in avanti, lotta ma di palloni ne vede pochi. Prova a rendersi utile in fase difensiva. (43′ st Mamadou Coulibaly sv).

Roma-Salernitana, gli highlights

Belotti sblocca il risultato ma…

… il gol viene annullato dal Var per fuorigioco

Appuntamento con la rete rinviato di pochi minuti con Belotti che infila Ochoa dopo aver vinto un duello con Gyomber

Il ‘gallo’ supera con freddezza il portiere messicano

Gyomber rischia l’autogol

Candreva mette a terra Smalling…

… e firma il gol dell’1 a 1

Candreva ribalta il risultato con un eurogol

Niente da fare per Rui Patricio

Candreva festeggia con i tifosi

Belotti svetta e firma la doppietta personale…

… che vale il pareggio

Renato Sanches prova il tiro a giro ma la conclusione termina lontano dai pali di Ochoa