Salernitana-Ternana 1-0, le pagelle: Candreva subito decisivo, bene Sfait

Con il minimo sforzo la Salernitana supera la Ternana degli ex e supera il primo turno di Coppa Italia. Con una staffilata di Candreva i granata sbloccano subito il risultato dopo una conclusione pericolosa di Ferrante.

Coppa Italia, con un guizzo di Candreva la Salernitana supera la Ternana e passa il turno, infortuni per Pirola e Lovato

Nella ripresa umbri pericolosissimi con Falletti che centra il palo di testa dopo una bella combinazione. I padroni di casa vanno ad un passo dal raddoppio con una conclusione di Kastanos che poi reclama un calcio di rigore.

Con l’organico ridotto al lumicino Paulo Sousa storce il muso anche per i problemi fisici che hanno costretto Pirola prima e Lovato poi ad uscire dalla contesa. Il tecnico portoghese ha richiamato in panchina anche Mamadou Coulibaly dopo l’intervallo.

Evidentemente si aspettava di più dal senegalese. Tra le note liete il giovane Sfait e il ritorno di Dia, con il numero 10, che si candida a giocare un tempo a Roma per l’esordio in campionato della prossima settimana. La Salernitana sarà di scena domenica 20 agosto all’Olimpico contro i giallorossi di Mourinho con calcio d’inizio alle 18:30.

La conclusione vincente di Candreva

Salernitana-Ternana pagelle: occasione sprecata per Mamadou e Botheim

Costil 6: i compagni gli complicano un po’ la vita con rischiosi passaggi all’indietro, lui sbriga la faccenda senza affanni.

Lovato 6: partita con sbavature per l’ex cagliaritano. L’infortunio è l’unica nota negativa del pomeriggio dell’Arechi. (19′ st Sfait 6,5: entra benissimo in partita e con un pizzico di egoismo potrebbe anche regalarsi la gioia personale ma preferisce mandare al tiro Candreva. Ha numeri interessanti).

Gyomber 5,5: sopreso ad inizio primo tempo e in occasione dell’incursione di Falletti che fa tremare l’Arechi.

Pirola 6,5: a volte lezioso in zone del campo dove sarebbe preferibile essere più concreti ma due suoi recuperi sono fondamentali. Ormai è una certezza. (1′ st Fazio 6: prima a tre e poi quattro, se la cava con mestiere );

Sambia 6: meno arrembante di altre occasioni, ma efficace in fase difensiva.

L. Coulibaly 6,5: corre per due e in pieno recupero un suo recupero fa alzare in piedi l’Arechi. In forma campionato.

M. Coulibaly 5: giochicchia e commette qualche errore di appoggio di troppo. Non sfrutta al meglio l’occasione concessa da Paulo Sousa che lo richiama negli spogliatoi a fine primo tempo. (1′ st Maggiore 5,5: ci si aspetta sempre qualcosa in più dall’ex spezzino che si limita al compitino),

Bradaric 6: gioca ad intermittenza, preoccupato anche dal non concedere troppo spazio all’ex Candreva. Meglio nella ripresa.

Candreva 7: il capitano lascia subito il segno, sfonda la porta della Ternana su punizione e regala la qualificazione ai granata.

Kastanos 6: primo tempo sotto tono, nella ripresa entra acceso e sfiora il raddoppio. (31′ st Dia sv: rompe il ghiaccio con i primi minuti della stagione in partita. Buone sensazioni).

Botheim 5: all’ingrato compito di doversi sobbarcare tutto il peso dell’attacco. Cerca gli spazi giusti per sorprendere i neroverdi umbri ma non lascia il segno.