Sabatini rilancia: ‘Liverani ok, Coulibaly è tornato a splendere, Zanoli emoziona’, e sul futuro…

“Non è una panchina in bilico ma ben salda. Liverani lo abbiamo preso per alcune caratteristiche che sta già esprimendo in campo, in allenamento e con i calciatori. Faccio riferimento alla partita dolorosa contro il Monza. Partita persa ma dentro il campo si è vinto, c’è un allenatore in panchina che ha portato messaggi positivi, responsabilizzazione nei giocatori. Siamo soddisfatti”. – così il direttore sportivo della Salernitana Walter Sabatini al microfono della radio della Lega di Serie A.

“Ovvio che abbia bisogno di un po’ di fortuna, perché nel calcio tutti i discorsi sono frivoli. Serve vincere le partite, ma succederà e questo lo so. Mercato? Ho fatto errori dal punto di vista della tempistica perché mi sono appoggiato ad operazioni che pensavo si chiudessero il 30 gennaio e invece non è accaduto” -prosegue l’ex ds della Roma.

“L’ha scontata in primis l’allenatore Inzaghi e poi il club, perché poi si perdono le partite. Nel mese che non ero lì ma già vedevo partite, coglievo un certo distacco della squadra rispetto al risultato. Adesso i ragazzi non lesinano impegno e in questa squadra vedo il massimo impegno. Non è proprio in discussione la professionalità, perché i ragazzi sono inattaccabili”. Poi il discorso si sposta sui singoli. “Vedo Lassana Coulibaly che è tornato a splendere, Zanoli è un piacere vederlo giocare, Pierozzi fa cose importanti rispetto agli impegni che gli abbiamo conferito”.

Il ds Sabatini difende a spada tratta a Danilo Iervolino. “Adesso è quasi impopolare parlare di Iervolino a Salerno ma è l’ultimo degli imprenditori italiani a frugarsi le tasche e mettere i soldi. Ormai sono solo i fondi a mettere i soldi. Lui, invece, lo fa con passione e dedizione e dispiace che venga insultato in maniera insopportabile. Non merita questo: ha sottratto tempo e soldi, merita rispetto. Adesso qualcuno dirà che io sono il suo parafulmine, ma lui non ne ha bisogno perché sa farlo da solo” – sottolinea Walter Sabatini.

“Io al presidente ho detto che la Salernitana sarà la mia ultima squadra; io sarò con il presidente in qualsiasi caso, in ogni scenario che si presenterà. Nel pasticcio ci sono fino al collo, ma me la godo lo stesso perché amo Salerno e quindi ripeto che questo sarà il mio ultimo club”

Poi torna sulla partita con il Monza. “A me piace parlare di calcio reale, che si è concretizzato a dodici minuti dalla fine. A 12′ dal termine, Boateng fa un anticipo basso, Dia fa una verticalizzazione e Tchaouna tira ma prende la sagoma del portiere. Se avessimo fatto gol, oggi staremmo parlando di altre cose”. Poi conferma che la squadra andrà in ritiro da giovedì 29 febbraio.

“Vedo 4/5 giocatori della nostra rosa che hanno un margine di miglioramento importantissimo. Weissman, che abbiamo preso all’ultimo dal Granada, è uno di questi; è un ragazzo che gioca con la disperazione, gliela si vede negli occhi. Il ritiro si farà, ma è stato voluto con un accordo tra i calciatori e il mister: hanno voluto dare testimonianza di voler preparare la partita fino all’ultimo respiro. un rito punitivo”.

Walter Sabatini crede ancora nella mission salvezza. “Le percentuali sono stazionarie. Era il 5% e per me il 5% è rimasto nonostante abbiamo perso, nel mentre, due partite. Così perfettamente – ha dichiarato – che non è un pensiero allineato a quello della gente in generale che è molto delusa e hanno tutta la mia comprensione, devono però crederci sempre. La salvezza la si acquisisce solo l’ultima giornata con il calendario chiuso. Ci sono squadre che non vincono per cinque partite consecutive, squadra che ne vincono tre di fila. Tutto può ancora cambiare”