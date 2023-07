Salernitana, il Gremio ci riprova per Diego Valencia con il sì del calciatore

Con alcuni mesi di ritardo Diego Valencia potrebbe prendere il volo per il Brasile per iniziare una nuova avventura calcistica con il Gremio. Già durante la finestra di mercato di gennaio il club di Porto Allegre aveva provato ad assicurarsi le prestazioni del Nazionale cileno in forza alla Salernitana.

Il Gremio aveva trattato Valencia già nella finestra invernale di calciomercato

Ai media brasiliani (diversi portali rilanciano la trattativa) il ds granata De Sanctis ha confermato che il Gremio ha riallacciato le trattative per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante che ha trovato poco spazio in maglia granata. Il giocatore, che ha già dato il suo assenso al trasferimento, potrebbe partire in prestito con diritto di riscatto.

La Salernitana lavora con il club di Porta Alegre sulla formula della cessione

Nelle prossime ore la trattativa dovrebbe entrare nel vivo con la Salernitana che potrebbe così piazzare uno degli elementi che non sembra rientrare nei piani di Paulo Sousa. In granata Diego Valencia ha collezionato 12 presenze, per lo più scampoli di partita, senza lasciare il segno.