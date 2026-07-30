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Salernitana calendario 2026 – 27 ufficiale: è subito derby, il percorso dei granata

DiRedazione

Pubblicato: 30 Lug, 2026 - ore: 13:42 #calendario 2026 2027, #Salernitana
Serse CosmiSerse Cosmi

Due derby nei primi tre turni del campionato di serie C Sky Wifi. Diramato il calendario ufficiale 2026 – 27. La partenza è prevista per il 23 agosto con la Salernitana che esordirà all’Arechi con Sorrento. Dopo la trasferta con il ripescato Foggia, la sfida con la Cavese tra le mura amiche.

L’altro derby ‘salernitano’ con la neopromossa Scafatese si giocherà il 18 ottobre.

I big match

Sulla carta Bari e Catania dovrebbero rappresentare gli ostacoli più insidiosi in un campionato di serie C, girone C, che, in ogni caso si annuncia equilibrato tra sorprese e ostacoli imprevedibili.

Il gemellaggio con i galletti pugliesi si rinnoverà il 4 ottobre all’Arechi mentre con il Catania il match di andata è in programma sempre tra le mura amiche il 15 novembre, sette giorni dopo l’inedito match con l’Inter under 23. La stagione della Salernitana si chiuderà in casa il 25 aprile con l’Altamura.

Turni infrasettimanali e soste

Previsti 3 turni infrasettimanali il 16 settembre, il 10 febbraio e il 3 marzo, con la sosta natalizia programmata per il weekend del 27 dicembre. Nelle prossime ore saranno ufficializzati anticipi e posticipi delle prime tre giornate.

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Il calendario dei granata

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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