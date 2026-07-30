Salernitana calendario 2026 – 27 ufficiale: è subito derby, il percorso dei granata

Due derby nei primi tre turni del campionato di serie C Sky Wifi. Diramato il calendario ufficiale 2026 – 27. La partenza è prevista per il 23 agosto con la Salernitana che esordirà all’Arechi con Sorrento. Dopo la trasferta con il ripescato Foggia, la sfida con la Cavese tra le mura amiche.
L’altro derby ‘salernitano’ con la neopromossa Scafatese si giocherà il 18 ottobre.
I big match
Sulla carta Bari e Catania dovrebbero rappresentare gli ostacoli più insidiosi in un campionato di serie C, girone C, che, in ogni caso si annuncia equilibrato tra sorprese e ostacoli imprevedibili.
Il gemellaggio con i galletti pugliesi si rinnoverà il 4 ottobre all’Arechi mentre con il Catania il match di andata è in programma sempre tra le mura amiche il 15 novembre, sette giorni dopo l’inedito match con l’Inter under 23. La stagione della Salernitana si chiuderà in casa il 25 aprile con l’Altamura.
Turni infrasettimanali e soste
Previsti 3 turni infrasettimanali il 16 settembre, il 10 febbraio e il 3 marzo, con la sosta natalizia programmata per il weekend del 27 dicembre. Nelle prossime ore saranno ufficializzati anticipi e posticipi delle prime tre giornate.