La squadra azzurra che ha trionfato nello short track

Italia d’oro nello short track: festa totale alla Milano Ice Skating Arena

Esplode la Milano Ice Skating Arena. Lacrime, urla, abbracci, invasioni di pista: il quartetto azzurro ha conquistato l’oro olimpico nella staffetta mista di short track ai Giochi di Milano-Cortina. Un successo storico, che vede l’Italia precedere Canada e Belgio al termine di una finale tirata e spettacolare.

Il tempo degli azzurri — 2’39”02 — vale il titolo olimpico. Sul podio salgono il Canada (2’39”258) e il Belgio (2’39”353), mentre la Cina, campione in carica a Pechino 2022, resta clamorosamente fuori.

Protagonisti in pista Arianna Fontana, Pietro Sighel, Thomas Nadalini ed Elisa Confortola, con il contributo decisivo nei turni precedenti di Luca Spechanhauser e Chiara Berti. Una vittoria di squadra, come sottolineano tutti.

Fontana nella leggenda: 12 medaglie olimpiche e record nel mirino

Per Arianna Fontana è la dodicesima medaglia olimpica in carriera. A 35 anni, la regina dello short track italiano è a una sola medaglia dal record assoluto di Edoardo Mangiarotti, leggenda della scherma.

“È stata una gara emozionante, abbiamo gestito tutte le prove con calma, è bellissimo iniziare così e non c’era modo migliore”, ha dichiarato Fontana ai microfoni Rai. Parole semplici, ma cariche di quella consapevolezza che appartiene ai fuoriclasse senza tempo.

Fontana ha centrato la sesta medaglia in sei Olimpiadi, eguagliando un altro mito dello sport italiano come Armin Zoeggeler. Una continuità quasi irreale, che la consacra come una delle più grandi olimpioniche italiane di sempre.

Sighel e la squadra: “Ho chiuso un cerchio con l’oro olimpico”

Non meno emozionato Pietro Sighel, che finora aveva raccolto un argento e un bronzo:

“Ho chiuso un cerchio finalmente con l’oro olimpico. L’ho fatto con una squadra incredibile e questo mi rende molto orgoglioso”.

Sighel sottolinea un punto chiave: nello short track la tensione, la spinta, il minimo errore possono decidere tutto. L’Italia, in finale, ha saputo sfruttare la pressione degli avversari con lucidità chirurgica.

Il valore del gruppo: la visione della Federazione

Il presidente della FISG, Andrea Gios, ha voluto smontare la narrativa del “campione solitario”:

“Fontana è una grandissima campionessa, ma fermarsi a parlare dei singoli è riduttivo. Questo è un risultato di squadra”.

Gios cita Sighel come uno dei più grandi pattinatori al mondo, Nadalini e Confortola come pedine fondamentali. E ricorda un dettaglio non secondario: l’Olanda, rivale temibile, non è arrivata in finale. Nel ghiaccio, come nella vita, anche la fortuna conta.

Milano-Cortina e il boom azzurro: un movimento che cresce

Questo oro è la decima medaglia dell’Italia a Milano-Cortina e il secondo titolo dal ghiaccio. Gios guarda avanti senza fare calcoli ossessivi, ma con ambizione:

“Dicevo 4-5 medaglie, siamo già a 4. Probabilmente ne faremo di più. Mi piacerebbe una nel curling: significherebbe medaglie in tutti i settori”.

Il messaggio politico-sportivo è chiaro: non più exploit isolati, ma un movimento strutturato, capace di produrre squadre competitive in tutte le discipline.

Un oro che vale più del metallo: simbolo di una nuova Italia sportiva

L’oro nella staffetta mista non è solo una medaglia: è una fotografia dell’Italia sportiva del 2026. Un Paese che smette di affidarsi al singolo fenomeno e costruisce filiere, scuole, team.

Fontana resta il volto iconico, ma il successo nasce da un sistema. Ed è forse questa la vera rivoluzione: una federazione che non vive più di miracoli, ma di programmazione.

E mentre Milano festeggia, Fontana guarda già avanti, con quella calma da campionessa eterna. Perché, come sempre, la storia non si ferma all’oro: la storia continua a pattinare.