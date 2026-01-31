Notizie Audaci

Dove vedere in diretta in chiaro Salernitana-Giugliano: calcio d’inizio alle 20:30 all’Arechi

Pubblicato: 31 Gen, 2026 - ore: 23:12 #diretta Salernitana-Giugliano, #Videonola
Il gol del raddoppio di LescanoIl gol del raddoppio di Lescano

Salernitana-Giugliano, sfida ad alta tensione in Serie C

La domenica sera di grande calcio campano si accende allo stadio Arechi con Salernitana-Giugliano, match valido per la 24ª giornata del Girone C di Serie C.

Una partita dal peso specifico enorme, diventata ancora più cruciale dopo la sconfitta del Catania sul neutro di Potenza contro il Sorrento. Un risultato che ha rimescolato le carte nella corsa alle posizioni di vertice, rendendo il confronto dell’Arechi un vero snodo stagionale.

Dove vedere Salernitana-Giugliano in diretta TV e streaming

Il calcio d’inizio è fissato alle 20:30 allo stadio Arechi.

La gara era prevista:

  • in streaming su Sky e NOW TV per gli abbonati
  • in diretta in chiaro su Videonola, canale 94 del digitale terrestre

Inoltre, dalle 18:30 spazio allo speciale “3C – Campania Calcio Club”, con prepartita, analisi, collegamenti dal campo e approfondimenti tattici.

Campania Calcio Club accende il prepartita

Videonola ha deciso di puntare forte sulla sfida, dedicando un ampio prepartita con collegamenti live dall’Arechi, interviste, analisi degli schieramenti e focus sulla situazione di classifica.

Un format pensato per trasformare la partita in un evento televisivo, con attenzione al contesto tecnico e alle dinamiche del Girone C.

Convocati Salernitana: tornano Tascone e Matino

Dopo la rifinitura, il tecnico Giuseppe Raffaele ha diramato la lista dei convocati.

Buone notizie per i granata:

  • Tascone torna a disposizione dopo aver smaltito l’influenza
  • Matino rientra dopo aver scontato la squalifica

Due recuperi importanti per l’equilibrio del centrocampo e della linea difensiva in una partita che richiede solidità e continuità.

Assenze e mercato: chi resta fuori

Restano indisponibili:

  • Anastasio
  • Inglese
  • Cabianca

Fuori anche Boncori, fermato da un lieve affaticamento muscolare.

Non convocati Knezovic e Varone, entrambi in odore di cessione e quindi esclusi dalle rotazioni tecniche del match.

Scenario di classifica: una gara che può riaccendere il campionato

La Salernitana va a caccia dei tre punti per continuare l’inseguimento al primo posto, sfruttando il passo falso del Catania, in attesa del risultato del Benevento (impegnato con l’Atalanta under 23), e mantenendo alta la pressione sulle squadre di vertice.

Il Giugliano, invece, è chiamato a reagire dopo una fase complicata, con l’obiettivo di risalire la classifica e rilanciarsi in chiave salvezza dopo l’esonero di Eziolino Capuano.

All’Arechi, dunque, si gioca molto più di una semplice partita di Serie C: è una sfida che può segnare la svolta della stagione per entrambe le squadre, tra ambizioni di promozione e necessità di rilancio.

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

