Il gol del raddoppio di Lescano

Sorrento-Salernitana 0-2: i granata blindano il terzo posto e continuano la rincorsa al primato

La Salernitana vince con autorità sul neutro di Potenza, supera 2-0 il Sorrento e centra la prima vittoria stagionale con due gol di scarto. L’innesto di Gyabuaa a metà campo ha portato vivacità e dinamicità ad un reparto con buone qualità tecniche ma lento e compassato.

L’undici di Raffaele controlla la gara quasi dall’inizio alla fine, passa in vantaggio nel primo tempo con Villa, su assist di Lescano dopo il palo di quest’ultimo, spreca diverse occasioni per chiuderla e soffre solo nel finale, prima del sigillo di Lescano in pieno recupero. In precedenza l’argentino, appena arrivato dall’Avellino aveva sprecato una clamorosa chance. Il successo consente ai granata di restare in scia al duo di testa Benevento-Catania, entrambe vincenti.

Salernitana più matura, ma margini di crescita evidenti

Il 2-0 di Potenza racconta una Salernitana dominante ma ancora migliorabile. Le occasioni sprecate tengono aperta una gara che poteva chiudersi molto prima. Tuttavia, la sensazione è che la squadra si sia messa alle spalle le titubanze di inizio girone di andata con Raffaele che ora può tirare un sospiro di sollievo.

Ora testa al prossimo impegno: domenica 1 febbraio all’Arechi contro il Giugliano, calcio d’inizio alle 20:30. Un altro passaggio chiave nella rincorsa ai piani alti. Perché questa Salernitana, finalmente, sembra aver trovato la sua direzione.

Pagelle Sorrento-Salernitana: i voti dei calciatori granata

Donnarumma – 6

Qualche incertezza nelle uscite, ma nel complesso attento. Rischia sul tiro di Ricci, poi cresce con il passare dei minuti. Porta a casa il clean sheet.

Arena – 6,5

Attento e concreto. Non è quasi mai chiamato a interventi complicati, ma quando serve risponde presente, soprattutto nelle letture preventive. Trasmette sicurezza al reparto e non concede sbavature. Serata ordinata, da difensore affidabile.

Capomaggio – 6,5

Furbo, intenso, sempre dentro la partita. Provoca falli, si sacrifica e nel finale avvia l’azione del raddoppio.

Berra – 6,5

In crescita dopo il difficile esordio con il Siracusa. Domina nel gioco aereo, sfiora il gol e concede pochissimo agli attaccanti del Sorrento.

Carriero – 6

Meglio sotto il piano fisico rispetto alle prime due uscite. Scambia, si propone ma svolge anche un prezioso lavoro sporco. Esce nella ripresa dopo aver garantito equilibrio.

De Boer – 6

Buona gestione del pallone e intelligenza tattica. Non forza mai la giocata, ma dà ordine alla manovra.

Longobardi – 6

La sensazione è che sia ancora un po’ frenato e che possa dare molto di più in fase propulsiva. Ordinato in fase difensiva, concede poco agli avversari.

Ferraris – 6,5

Cross preciso per il gol dell’1-0, diverse iniziative interessanti. Cala alla distanza, ma il contributo resta positivo.

Gyabuaa – 7

Una delle sorprese. Strappi continui e grande fisicità. Serve a Lescano un pallone che grida vendetta.

Villa – 7

Il gol che sblocca la partita è pesantissimo. Sempre nel vivo del gioco, attacca gli spazi e dà qualità. Decisivo.

Lescano – 7

Si presenta con un gol, centra un palo, sbaglia clamorosamente sotto porta e poi si fa perdonare chiudendo la gara. Attaccante vero, anche nei difetti.

Liguori – 6 (dal 24′ st)

Entra acceso per Ferrari. Serve a Lescano la palla del 2 a 0. Lucido e intelligente.

Molina – sv (dal 53′ st)

Un manciata di secondi in pieno recupero

Iervolino – sv: (dal 53′ st)

Il tempo di incassare un giallo

Golemic – sv (dal 45′ st)

Dentro per blindare il risultato. Fa il suo con esperienza.

Achik – sv (dal 45′ st)

Dà freschezza nel finale e aiuta a tenere il Sorrento lontano dall’area.

Il palo centrato da Lescano

Villa porta in vantaggio la Salernitana

L’abbraccio in area di rigore su Capomaggio

Sorrento pericoloso con un tiro cross

Il gol del raddoppio di Lescano