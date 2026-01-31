‘Mio figlio valeva così poco?’: i genitori di Paolo Mendico in lacrime a Verissimo

Simonetta e Giuseppe Mendico in lacrime

Chi era Paolo Mendico: un ragazzo sensibile e pieno di sogni

Simonetta e Giuseppe Mendico hanno condiviso nello studio di Verissimo il dolore devastante per la perdita del figlio Paolo, che lo scorso settembre si è tolto la vita a soli 14 anni.

“Era un ragazzino sensibilissimo, dolce, empatico, amava la vita, aveva fantasia e creatività. Gli piaceva la musica e la pesca”, raccontano i genitori con voce spezzata. Un adolescente pieno di interessi, passioni e affetti, descritto come il cuore pulsante della famiglia.

Bullismo a scuola: cosa sostengono i genitori di Paolo Mendico?

La famiglia è convinta che Paolo sia arrivato all’estremo gesto a causa del bullismo subito per anni. Episodi iniziati già alle elementari e proseguiti alle medie, con insegnanti accusati di atteggiamenti vessatori.

“Le abbiamo denunciate, ma il caso è stato archiviato e nessuno ci ha spiegato il motivo”, afferma Simonetta. Anche alle scuole medie la situazione non sarebbe migliorata, tanto da spingere la famiglia a cambiare istituto per cercare un nuovo inizio.

L’ultimo giorno di Paolo: i segnali invisibili

I genitori di Paolo Mendico raccontano con dolore le ultime ore prima della tragedia.

“La sera prima aveva cenato con noi, era andato a pesca con il papà. Aveva chattato con la sorella fino alle 22.30 e aveva scritto: ‘Che tortura’ parlando del ritorno a scuola”, ricorda la madre.

La mattina successiva, Paolo non scende a fare colazione. È il padre a trovarlo senza vita.

“Ho aperto la porta, non era nel letto. Poi ho visto quello che ho visto”, racconta Giuseppe. Simonetta ricorda il momento della scoperta con parole strazianti: “Pensavo avesse la catenina stretta, poi ho capito. Ho iniziato a urlare”.

“Non voleva suicidarsi”: il dubbio e la ricerca della verità

Simonetta è convinta che il figlio non volesse realmente togliersi la vita:

“Io credo che mio figlio non voleva fare quel gesto. Non avrò pace finché non capirò cosa è successo. Spero dai verbali di capire se ci sia stata istigazione”.

La famiglia sostiene di avere chat e prove e afferma di non avere paura: “Vogliamo parlare”, dicono davanti a Silvia Toffanin.

Preside sospesa: perché la famiglia è indignata

Di recente la dirigente scolastica dell’Istituto Pacinotti di Fondi è stata sospesa per tre giorni per presunte violazioni del protocollo anti-bullismo, insieme ad altre due insegnanti sanzionate.

“Sono delusa e indignata. Mio figlio valeva così poco?”, ha dichiarato Simonetta. Secondo la coppia, la scuola avrebbe ignorato segnali e segnalazioni, lasciando Paolo senza tutela.

Le indagini e l’accusa alle istituzioni

Due procure stanno indagando sulla vicenda. Giuseppe Mendico lancia un’accusa durissima:

“La preside e la vicepreside sono mamme anche loro: come fanno a guardare in faccia i loro figli?”.

Anche il fratello maggiore di Paolo racconta episodi di bullismo vissuti nello stesso istituto, seppur meno gravi. Un quadro che, secondo la famiglia, evidenzia una cultura dell’indifferenza e della sottovalutazione del problema.

Il dolore di una famiglia e un messaggio per il Paese

“Paolo riempiva la casa, portava allegria. Ora c’è un vuoto, la nostra non è più vita, è un inferno”, dicono i genitori. Una testimonianza che si trasforma in denuncia pubblica contro il bullismo e contro un sistema scolastico che, secondo loro, non ha protetto un ragazzo fragile.

La tragedia di Paolo Mendico riaccende il dibattito su responsabilità, prevenzione e ascolto nelle scuole italiane. Per Simonetta e Giuseppe, la battaglia per la verità è appena iniziata: “Questa morte si poteva evitare. Nostro figlio non lo meritava”.