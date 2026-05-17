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Pagelle Salernitana-Ravenna 2-0: Lescano e Anastasio piegano il Ravenna, la coreografia ispira Donnarumma

DiRedazione

Pubblicato: 17 Mag, 2026 - ore: 22:35 #Anastasio, #Donnarumma, #Lescano, #Salernitana-Ravenna, #Salernitana-Ravenna pagelle
Anastasio firma il 2 a 0Anastasio firma il 2 a 0

Donnarumma salva i granata nel momento più difficile, poi l’Arechi esplode: Cosmi vede la semifinale

Una coreografia spettacolare, ventiduemila cuori granata e una vittoria pesantissima verso la semifinale dei play off di serie C. La S di Superman disegnata dalla sud sembra quasi una premonizione… A vestire i panni del super eroe è Donnarumma che vola da una parte all’altra per salvare il risultato.

La Salernitana supera 2-0 il Ravenna nell’andata dei quarti playoff e si prende un vantaggio importante in vista del ritorno del 20 maggio al Benelli (diretta Raisport dalle 20:45). A decidere la sfida dell’Arechi sono Lescano e Anastasio nella ripresa, ma il risultato porta anche la firma enorme dell’estremo difensore granata, decisivo quando il Ravenna aveva alzato i giri del motore.

Paradossalmente, i gol arrivano nel momento più complicato della gara per gli uomini di Cosmi, dopo una fase in cui gli ospiti avevano sfiorato il vantaggio con Fischnaller e la clamorosa traversa di Tenkorang.

Primo tempo a senso unico, ma Ferrari spreca troppo

L’Arechi spinge subito la Salernitana, accolta da una scenografia da brividi che accompagna l’ingresso in campo delle squadre. I granata partono forte e costruiscono diverse occasioni.

Tascone sfiora il vantaggio dopo pochi minuti, poi Poluzzi salva su Ferraris e Lescano. L’occasione più clamorosa arriva al 24’: Ferrari si ritrova il pallone da due passi ma calcia incredibilmente fuori.

Il Ravenna soffre ma resta vivo, anche grazie all’esperienza di Mandorlini, accolto da una bordata di fischi per i trascorsi legati alla finale persa sedici anni fa contro il Verona.

Donnarumma salva tutto, poi Lescano fa esplodere l’Arechi

Nella ripresa il Ravenna cambia volto e spaventa davvero la Salernitana.

Donnarumma tiene in piedi i granata con un autentico miracolo sul colpo di testa di Fischnaller, poi Tenkorang stampa sulla traversa il pallone del possibile vantaggio ospite.

Scampato il pericolo, la Salernitana colpisce.

Al 22’ Achik pennella dalla bandierina e Lescano incorna il pallone dell’1-0 facendo esplodere l’Arechi.

Nel finale il Ravenna prova a reagire, ma al 42’ arriva il colpo che può indirizzare la qualificazione: ancora Achik dalla destra, Anastasio svetta di testa e firma il 2-0.

Un risultato pesantissimo perché al ritorno i granata potranno permettersi anche una sconfitta di misura. Inoltre Mandorlini perderà Viola, ammonito e squalificato.

Le pagelle della Salernitana

Donnarumma 7,5

Tiene viva la Salernitana nel momento più delicato del match. Miracoloso su Fischnaller, trasmette sicurezza.

Berra 6

Partita ordinata, senza sbavature particolari. Spinge meno del solito ma resta attento.

Golemic 6,5

Guida la difesa con esperienza e personalità. Soffre poco nei duelli aerei.

Anastasio 7

Prestazione di sostanza e il gol che chiude praticamente la gara. Sempre presente.

Cabianca 6,5

Spinge tanto sulla fascia e crea problemi continui al Ravenna.

Tascone 6,5

Parte forte, sfiora il gol e dà intensità in mezzo al campo.

De Boer 6

Buon primo tempo, poi cala nella ripresa.

Gyabuaa 5,5

Entra in una fase complicata e fatica a prendere ritmo.

Villa 5,5

Meno brillante rispetto ad altre uscite. Non riesce quasi mai a incidere.

Ferraris 6

Tanto movimento e sacrificio, ma manca precisione nelle giocate decisive.

Capomaggio 6,5

Ingresso importante nel finale, dà equilibrio e aiuta a congelare il match.

Ferrari 5,5

Si divora un’occasione enorme nel primo tempo. Lotta ma spreca troppo.

Achik 6,5

Cambia la partita con qualità e freschezza. Due assist pesantissimi.

Lescano 7

Gol da centravanti vero e presenza costante nell’area avversaria.

Molina sv

Pochi minuti nel finale.

Carriero sv

Dentro nel recupero.

Cosmi 6,5

La sua Salernitana soffre ma colpisce nei momenti decisivi. I cambi incidono eccome.

La splendida coreografia dei tifosi della sud
La splendida coreografia dei tifosi della sud
L'uscita del portiere del Ravenna su Cabianca
L’uscita del portiere del Ravenna su Cabianca
Il portiere del Ravenna salva su Cabianca
Il portiere del Ravenna salva su Cabianca
Donnarumma salva su Viola
Donnarumma salva su Viola
Lescano sblocca il risultato per la Salernitana
Lescano sblocca il risultato per la Salernitana
Donnarumma salva la Salernitana
Donnarumma salva la Salernitana
Ravenna a centimetri dal pareggio
Ravenna a centimetri dal pareggio
Il gol di Anastasio visto dal basso
Il gol di Anastasio visto dal basso

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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