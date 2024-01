Salernitana-Genoa 1-2, pagelle e highlights: follia Lovato, sorrisi da Bradaric e Martegani

La Salernitana fallisce la prova del nove con il Genoa ed ora la panchina di Inzaghi traballa. SuperPippo ha subito gettato nella mischia il neo acquisto Basic in mediana, con Martegani e Maggiore, mentre Pierozzi è stato preferito a Zanoli sull’out destro. I granata sono entrati in campo con spirito garibaldino ed hanno sbloccato il risultato dopo 2′ con Martegani dopo un pallone recuperato da Basic ed una bella combinazione Simy-Candreva-Bradaric.

Il gol di Martegani illude i granata, Retegui pareggia subito e viene colpito da uno snack

La Salernitana ha continuato a pressare mentre i rossoblu hanno trovato nell’estro di Gudmundsson l’immediata risposta per riequilibrare il risultato. L’islandese ha messo in moto Retegui che con un bel diagonale trafigge Ochoa. Nell’occasione l’attaccante italo argentino è stato colpito da uno snack piovuto dagli spalti (poi mangiato da Strootman). I granata si sono immediatamente riorganizzati ed al 32′ sono andati vicino al gol con un bel pallone di Candreva per Simy che è stato anticipato di un soffio dall’estremo difensore ospite. Il Genoa non è rimasto a guardare e si è reso pericoloso con Retegui che ha trovato Ochoa attento sul suo colpo di testa. Nel finale granata pericolosi con Lovato che ha trovato la respinta di Martinez.

I granata sono ripartiti con lo stesso piglio nel secondo tempo e si sono resi pericolosi con una conclusione di Simy che è stata contrata da un difensore del Genoa in angolo. Subito dopo gli ospiti hanno trovato casualmente il gol del vantaggio su rigore concesso da Orsato per un ingenuo colpo di braccio in area di Lovato. Dagli undici metri Gudmundsson non ha lasciato scampo ad Ochoa. Tre minuti dopo una punizione di Candreva si è stampata sulla traversa.

Ingenuità di Lovato, Gudmundsson non sbaglia dal dischetto

Nel finale gli uomini di Inzaghi ci provano con la forza della disperazione e vanno vicini al gol con Kastanos, che trova la respinta di Martinez, e Maggiore con un colpo di testa che sfila sul fondo. Ora la salvezza resta lontana sei punti con la Salernitana che affronterà la Roma all’Arechi lunedì 29 gennaio con inizio alle 20:45.

Salernitana pagelle: Candreva inesauribile, gli attaccanti non incidono

Ochoa 6: non può nulla sui gol, il portiere messicano si fa trovare pronto nelle altre occasioni in cui viene chiamato in causa.

Lovato 4,5: intervento di braccio scellerato. Molle sul primo gol, esce dal campo travolto dai fischi. (30′ st Zanoli 5,5: entra un po’ molle in un momento complicato della partita).

Gyomber 5,5: si lascia scappare Retegui in occasione del gol del pareggio.

Pierozzi 5,5: prova a spingere ma dalle sue parti c’è un cliente tosto come Gudmundsson che fa sparire il pallone e dispensa giocate d’alta scuola.

Martegani 6,5: il gol e tanta qualità per l’argentino in crescita dopo un periodo in naftalina. Tra i più lucidi. (37′ st Legowski sv: dieci minuti in campo senza incidere).

Maggiore 5,5: prova anonima dopo la sfortunata prestazione con la Juventus.

Basic 6: esordio incoraggiante, avvia l’azione del gol del momentaneo vantaggio granata. Recupera diversi palloni e dà ordine al reparto. (22′ st Kastanos 6: non sta bene e si vede, nonostante ciò va vicinissimo al pari e serve un gran pallone a Candreva).

Bradaric 6,5: serve l’assist del gol del vantaggio a Martegani e spinge con grande continuità fin quando non esce con i crampi. (37′ st Daniliuc sv)

Candreva 6,5: gioca a tutto campo e non molla mai, spacca la traversa e la sua espressione a fine gara la dice lunga sul momento della Salernitana.

Tchaouna 5,5: un paio di scavallate ma ha pochi guizzi. Protesta un rigore con Orsato che fischia punizione al limite. (30′ st Ikwuemesi 5: controlla un paio di volte la palla con le braccia e spesso si trova in fuori gioco. Non è un momento facile ma Inzaghi continua a mandarlo sul rettangolo di gioco).

Simy 5,5: l’unico sussulto sul gol del vantaggio quando è lucido nel servire Candreva. Nella ripresa ha una buona chance ma il suo tiro viene deviato in angolo da difensore rossoblu.

Salernitana-Genoa 1-2, gli highlights

Martegani si fa trovare pronto sull’assist di Bradaric….

… e sblocca il risultato dopo due minuti

Inzaghi segue dalla tribuna Salernitana-Genoa per la squalifica

Retegui riceve un gran pallone da Gudmundsson…

… e fissa il risultato sull’1 a 1

Retegui colpito da un oggetto

Il folle fallo di braccio di Lovato

Gudmundsson non sbaglia dagli undici metri

Candreva centra la traversa

Kastanos prova a soprendere Martinez dalla linea di fondo

Le proteste per il fallo al limite su Tchaouna

Il colpo di testa di Maggiore termina di poco a lato