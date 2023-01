Atalanta-Salernitana 8-2, pagelle e highlights: granata umiliati, la squadra esonera Nicola e Iervolino pensa a D’Aversa

Tracollo umiliante per la Salernitana a Bergamo. Sull’ottovolante sale l’Atalanta mentre Nicola si appresta a scendere dalla giostra granata a meno che Iervolino non gli voglia concedere ancora una chance con il lanciatissimo Napoli. Ma il dado sembra tratto con D’Aversa che potrebbe accomodarsi sulla panchina del club campano.

La partita. Nicola senza Daniliuc e Bronn a Bergamo con Nicolussi Caviglia preferito a Bohinen a metà campo con il rientrante Lassana Coulibaly. Piatek preferito a Bonazzoli al fianco del riconfermato Dia. Al Gewiss Stadium 1000 cuori campani a sostegno della formazione ospite.

Dia fa sperare i granata prima del tracollo

Dopo 4′ minuti l’Atalanta è già avanti con la conclusione di Boga deviata da Nicolussi Caviglia con Ochoa fuori causa. La Salernitana pareggia dopo 6′ minuti dopo una gran sponda di Piatek per Dia che supera Musso e pareggia i conti dopo che Ochoa aveva evitato la capitolazione un minuto prima con Koopmeiners.

L’Atalanta riavvolge il nastro e dopo due minuti va vicino al gol con Lookman, nuovamente decisivo il portiere messicano che al 20′ si morde le mani per essersi fatto bucare dall’attaccante nigeriano concesso da Aureliano, con il supporto del Var, per un ingenuo fallo di Fazio. Pochi istanti e i nerazzurri fanno tris con Scalvini che anticipa di testa Coulibaly e buca l’estremo difensore granata per la terza volta.

Fazio va in bambola, l’Atalanta ne fa 5 nel primo tempo

L’Atalanta dilaga complice una difesa ballerina con Fazio che commette un ingenuo fallo da rigore su Hojlund. Questa volta sul dischetto va Koopmeiners con Ochoa che respinge sui piedi dell’olandese che non sbaglia a porta vuota. La Salernitana lascia prateria allo scatenato Hojlund che si beve Fazio e gonfia la rete per la quinta volta.

Ad inizio ripresa Nicola manda in campo Gyomber, fresco di rinnovo, per il deludente Lovato ma è ancora l’Atalanta ad imperversare con Lookman che ha il tempo di mirare e fare 6 a 1. La Salernitana ha un sussulto dopo un’opportunità per Piatek trova il gol con un bel diagonale di Nicolussi Caviglia che firma il primo gol in serie A. Un goccia nell’oceano per i padroni servono il settebello con un gran gol dell’ex Ederson, entrato nella ripresa con Zortea. L’ex granata sale sull’ottovolante nel finale di gara con una gran giocata che manda al bar Bradaric.

Fanno festa anche gli ex Ederson e Zortea, primo gol in A per Nicolussi Caviglia

L’arbitro fischia puntuale al 90′ ed evita una punizione ancora più severa alla Salernitana. Radovanovic allarga le braccia e sussurra qualcosa nell’orecchio a Ederson a fine partita. Netta la sensazione di uno scollamento tra squadra e allenatore con l’esonero che sembra inevitabile quando all’orizzonte c’è il derby con il Napoli, in programma all’Arechi sabato 21 gennaio con calcio d’inizio alle 18. Il gruppo poi si è presentato sotto il settore occupato dai tifosi campani per chiedere scusa. All’orizzonte c’è il ribaltone tecnico.

Le pagelle: Ochoa sfortunato, Candreva e Dia lottano

Ochoa 6: prende 8 gol con poche responsabilità. Anzi evita un passivo peggiore, beffato dal terreno viscido sul primo rigore, sfortunato sul secondo che respinge sui piedi di Koopmeiners.

Pirola 5: Bradaric non gli dà una mano e lui affonda inesorabilmente contro avversari che per i granata risultano imprendibili. (41′ st Sambia sv)

Lovato 4: non ci siamo, fatica a trovare la condizione. Troppo molle nei contrasti, mai in anticipo, buca il pallone sul quinto gol. Così si rischia solo di rovinare un importante investimento. (1′ st Gyomber 5,5: meritava di giocare dall’inizio dopo il positivo scorcio di gara con il Toro e il rinnovo del contratto ma Nicola inspiegabilmente gli preferisce il giovane collega)

Fazio 4: due rigori ingenui, sul quinto gol non riesce neanche a prendere la targa ad Hojlund. Cincischia quando deve rinviare, una serata da incubo per l’argentino che viene sostituito tardivamente. (25′ st Radovanovic 5: non cambia lo spartito con il suo ingresso in campo)

Candreva 6: ci prova nel primo tempo e crea qualche grattacapo alla difesa orobica. Uno dei pochi a salvarsi.

Vilhena 5: qualche lampo nel primo tempo, poi si addormenta come troppo spesso ha fatto in questo girone di andata. (25′ st Kastanos 5: certo la partita è finita, ma ci si aspetta un sussulto per far ricredere l’allenatore).

Lassana Coulibaly 4,5: torna titolare ma viene travolto dagli avversari, perde Scalvini in occasione del gol.

Nicolussi Caviglia 5,5: sfortunato in occasione della deviazione di Boga, fino a pochi giorni fa giocava in cadetteria ma in due partite ha dimostrato di meritare più di altri che questi palcoscenici li calcano da tempo. Fatica anche lui, ma lotta e trova il primo gol in serie A.

Bradaric 4: Zappacosta lo travolge, in un intero girone più le prestazioni deludenti che quelle da promuovere a pieni voti. Servono rinforzi sugli esterni.

Piatek 5,5: la spizzata sul gol di Dia sembra il segnale di una partita diversa, poi la Salernitana crolla e nella ripresa fallisce l’appuntamento con il gol dopo una bella giocata di Dia.

Dia 6: il gol, il settimo stagionale, ed un paio di spunti interessanti… Non può far miracoli. (26′ st Bonazzoli 5: difficile entrare quando la partita è finita già da un pezzo… Nessun segnale, neanche per rispondere a chi l’ha relegato in panchina).

Atalanta-Salernitana 8-2, gli highlights

Gli highlights completi di Atalanta-Salernitana delle altre partite della serie A saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su https://www.raisport.rai.it alla sezione 90 Minuto e sono on line sul sito della Lega di serie A al link https://www.legaseriea.it/it e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/ oltre che su https://www.sportmediaset.mediaset.it/video/calcio/ e https://video.sky.it/sport/calcio/highlights-serie-a.

Boga porta avanti la Dea grazie alla deviazione di Nicolussi Caviglia

Dia riequilibra immediatamente il risultato e…

Paratissima di Ochoa su Koopmeiners

… realizza il settimo gol

Il fallo di Fazio su Hojlund

Lookman realizza il rigore con un po’ di fortuna

Scalvini anticipa Coulibaly e fa tre a uno

Fazio sfiora l’autogol

Hojlund si beve la difesa granata…

… nuovo rigore per gli orobici per fallo di Fazio su Hojlund

Koopmeiners fa poker dopo che Ochoa aveva respinto il suo rigore

Hojlund sfugge a Fazio e firma il quinto gol

Piatek non arriva sul passaggio di Dia

Lookman fa 6 a 1

Nicolussi Caviglia realizza il secondo per i granata, il primo in serie A

Ederson firma il gol dell’ex e porta i nerazzurri sul 7 a 1

Zortea firma l’8 a 2