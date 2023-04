Torino-Salernitana 1-1, pagelle e highlights: motorino Bradaric, grinta Kastanos, altalena Vilhena

Avanti adagio la Salernitana viaggia verso la salvezza. Ancora un pari per l’undici granata che si fa rimontare nella ripresa dal Torino all’Olimpico e poi gestisce senza grossi affanni il finale di partita. Paulo Sousa recupera Mazzocchi ma sull’out di destra schiera Kastanos e lascia in panchina anche Sambia con Nicolussi Caviglia che sostituisce lo squalificato Coulibaly. In partenza brivido per una lettura rischiosa di Gyomber su Radonjic con Ochoa che salva. Al 9′ granata avanti con Vilhena che gira a rete un appoggio di Piatek dopo un bel lavoro di Nicolussi Caviglia, Bradaric e Candreva.

Vilhena sblocca subito il risultato, Candreva centra il palo

I granata prendono fiducia e centrano un palo con una conclusione di Candreva sfiorata da Piatek. Gli ospiti sembrano in controllo e rischiano solo su un incursione di Singo con palla che termina tra le braccia dell’estremo granata. Al 36′ Radonjic sfonda sull’out destro ed un suo tiro cross manda in affanno Gyomber che devia sulla traversa.

Nella ripresa Toro subito pericoloso con il solito Radonjic ma Ochoa non si fa sorprendere. Il fantasista concede il bis al 9′ ma il portiere messicano para senza problemi. All’inizio dormita della difesa granata con Miranchuk che serve Sanabria che fa secco Ochoa. La Salernitana soffre la ritrovata verve dei padroni di casa e si rendono nuovamente con Vojvoda con Gyomber che devia in angolo.

Sanabria riagguanta i granata, il punto avvicina il traguardo salvezza

Paulo Sousa prova a cambiare qualcosa ma i campani fanno più fatica ad affacciarsi dalle parti di Milinkovic – Savic che corre solo un brivido su una bella giocata di Bradaric per Kastanos che non riesce a trovare la deviazione vincente. In precedenza Ochoa aveva risposto alla grande ad una conclusione di Radonjic. La partita scivola verso un pari che consente alla Salernitana di avvicinarsi al traguardo salvezza. Tra 6 giorni, sabato 22 aprile alle ore 15, i granata avranno la chance per allungare in maniera decisiva nel match dell’Arechi con il Sassuolo.

Le pagelle: Ochoa sempre decisivo, nuova disattenzione per Daniliuc

Ochoa 6,5: decisivo nella ripresa quando si allunga e devia in angolo un velenoso diagonale di Radonjic.

Daniliuc 5: tiene bene per gran parte del match, poi si addormenta sul gol di Sanabria. I soliti peccati di gioventù. (12’st Trost Ekong 6: come con l’Inter entra bene in partita e concede poco agli attaccanti di casa).

Gyomber 5,5: un po’ in affanno a differenza di altre occasioni. La traversa lo salva dall’autogol. (31′ st Lovato 5,5: Radonjic lo ubriaca, per fortuna c’è Ochoa. Poi ne prende le misure).

Pirola 6,5: del terzetto difensivo è quello che convince di più. Poche sbavature e tanta concretezza.

Kastanos 6,5: rischia un rigore ma il suo lavoro oscuro si rivela fondamentale anche nell’ultimo assalto del Toro quando si procura un prezioso calcio di punizione che chiude la gara. Peccato non sia riuscito a trovare la giusta coordinazione sul cross di Bradaric.

Nicolussi Caviglia 7: ha il compito di non far rimpiangere Lassana Coulibaly e gioca da veterano contro avversari che hanno già fatto il tagliando in massima serie. Da un suo caparbio recupero nasce il gol del vantaggio. (12′ st Bohinen 5,5: ci mette tanto impegno ma fatica a prendere in mano le redini del centrocampo come nella passata stagione).

Vilhena 7: freddo e lucido nel raccogliere l’invito di Piatek e lasciare di sasso Milinkovic Savic. Primo tempo di qualità, poi come troppo spesso gli è capitato in questa stagione esce dalla partita.

Bradaric 7: il tacco che libera Candreva è giocata sopraffina e non è l’unica di una gara disputata lancia in resta. Una spina nel fianco della difesa piemontese.

Candreva 6,5: va a centimetri dal sesto gol contro il Torino, meno qualità più sacrificio ma sempre prezioso nello scacchiere granata. Dal suo cross nasce il gol del vantaggio granata.

Dia 5: pomeriggio opaco per il bomber granata che gira a largo dalla porta avversaria e non sfrutta a dovere alcune ripartenze. (35′ st Botheim sv: meriterebbe un minutaggio maggiore)

Piatek 6: lucido nell’appoggiare il pallone a Vilhena il pallone del gol del momentaneo vantaggio. Non trova il tocco vincente sul tiro di Candreva. (12′ st Bonazzoli 5: un paio di ghirigori e nient’altro per un giocatore che va assolutamente recuperato)

Torino-Salernitana 1-1, gli highlights

Gli highlights completi di Torino-Salernitana delle altre partite della serie A saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su https://www.raisport.rai.it alla sezione 90 Minuto e sono on line sul sito della Lega di serie A al link https://www.legaseriea.it/it e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/ oltre che su https://www.sportmediaset.mediaset.it/video/calcio/ e https://video.sky.it/sport/calcio/highlights-serie-a.

Radonjic subito pericoloso

Vilhena supera Milinkovis Savic con un preciso tocco

Vilhena fa sognare i tifosi granata con un gran gol

Candreva centra il palo

Gyomber rischia l’autogol, la palla termina sulla traversa

Sanabria pareggia i conti