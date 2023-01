Salernitana-Milan 1-2, pagelle e highlights: incubo Leao per Lovato, Radovanovic in affanno

Terza sconfitta consecutiva e fibrillazioni nello spogliatoio per i granata. Dopo la lunga sosta mondiale il percorso della Salernitana in massima serie riparte dal lunch match dell’Arechi con il Milan campione d’Italia. Nicola deve fare a meno dello squalificato Candreva e degli infortunati Mazzocchi, Maggiore e Sepe. Esordio per il portiere messicano Ochoa. Chance dal primo minuto per Sambia.

Devastante avvio di Leao: il portoghese sblocca il risultato, Tonali raddoppia

Sul versante rossonero Pioli, ex della partita, deve rinunciare ancora al portiere Maignan. Maxi coreografia dedicata a Carmine Rinaldi, detto il Siberiano, ultras granata scomparso nel 2010 e minuto di silenzio per l’immenso Pelé. Leao mette subito in affanno la difesa granata. Il portoghese sfugge a Lovato ma trova la risposta di Ochoa che al 10′ sbaglia i tempi dell’uscita e si fa aggirare dall’attaccante rossonero che infila la palla nel sacco e ringrazia Tonali per l’assist al bacio. Il gol dà fiducia agli ospiti che raddoppiano dopo 4′ minuti con Tonali che prima trova la risposta del portiere granata ma sulla ribattuta non perdona.

La Salernitana prova a scuotersi con una bella combinazione Sambia-Vilhena-Dia e conclusione del senegalese deviata in angolo da difensore rossonero. Al 27” trema ancora l’Arechi per un diagonale di Diaz che termina di poco a lato. Poco dopo lo scoccare la mezz’ora Giroud si fa ipnotizzare da Ochoa dopo un gran colpo di tacco di Leao. Il primo tempo si conclude con una buona chance sprecata da Sambia che non ha inquadrato la porta da posizione favorevole.

Ochoa tiene a galla la Salernitana, Bonazzoli fa sognare la rimonta bis ed esulta polemicamente verso Nicola

Il Milan parte con le marce alte nella ripresa e per due volte va vicino al gol con Giroud che è meno implicabile di altre occasioni e grazia Ochoa. Al 16′ annullato, dopo consultazione al Var, il terzo gol di Diaz. Nicola gioca la carta delle tre punte con l’ingresso di Bonazzoli per Vilhena e si rende pericolosa con Sambia che conclude a lato dopo uno scambio con Piatek. Al 38′ la Salernitana accorcia le distanze con Bonazzoli su assist di Coulibaly dopo due super parate dell’estremo difensore granata. La torcida granata sogna l’impresa bis della passata stagione mentre l’attaccante esulta polemicamente verso Nicola.

Nel finale Ochoa evita il tris evitando l’autogol di Radovanovic e salvando su De Ketelaere. Il miracolo non riesce e i granata polemizzano con l’arbitro per non aver concesso ulteriore extra time dopo gli otto minuti di recupero per il gioco ostruzionistico del Milan. I granata torneranno in campo all’Arechi domenica 8 gennaio alle 12:30 con il Torino.

Le pagelle: Bradaric in crescita, Piatek non vede mai la porta

Ochoa 6,5: sarebbe da 8 ma sul gol di Leao valuta male il tempo di uscita, poi Memo para tutto e tiene a galla i granata.

Lovato 4: Leao ha un altro passo e l’ex cagliaritano non lo prende mai. Partita da incubo e sostituzione tardiva. (18′ st Daniliuc 5.5: rispetto al compagno balla un po’ meno ma nel finale Leao lo stordisce con una giocata sopraffina che lo costringe al giallo).

Radovanovic 4: in affanno su Giroud che gli prende quasi sempre il tempo, sbaglia anche in fase di impostazione e per poco non fa autogol.

Fazio 6: il capitano è l’unica della retroguardia a tenere botta contro i rossoneri.

Sambia 5: alla prima da titolare dopo essere rimasto in naftalina per tempo. Sulla sua fascia la Salernitana soffre tanto nel primo tempo. Spreca una buona chance nel primo tempo, cresce leggermente nella ripresa. Da rivedere. (38′ st Valencia sv: vorrebbe spaccare il mondo ma Theo Hernandez non è d’accordo

Vilhena 5,5: parte meglio di altre volte ed è suo anche l’unico spunto interessante del primo tempo con illuminante assist per Dia. Prende una botta e si spegne progressivamente. (18′ st Bonazzoli 6,5: ritrova il gol dopo quattro mesi ed esulta polemicamente verso la panchina. Prima di cederlo Iervolino fa bene a pensarci bene).

Bohinen 5,5: fatica a carburare e la Salernitana ne risente, quando trova le misure la partita è già incanalata a favore dei rossoneri. (38′ st Kastanos sv: pochi minuti senza squilli per dimostrare che può essere utile alla causa).

Coulibaly 6: dopo un primo tempo non all’altezza delle sue capacità, riemerge nella ripresa e fornisce l’assist per il gol di Bonazzoli. Incasso il giallo che gli farà saltare il Torino.

Bradaric 6: i suoi inserimenti sull’out sinistro tra le poche note positive del primo tempo granata. Cala nella ripresa ma è in crescita e merita la maglia da titolare.

Piatek 4,5: si vede solo in occasione del cartellino giallo che Fourneau gli mostra nella ripresa e per l’assist a Sambia.

Dia 5: ha una buona chance che non sfrutta a dovere. Rispetto al compagno di reparto non fa cose strepitose ma quanto meno prova a tenere impegnata la difesa rossonera andando in pressing.

Salernitana-Milan, gli highlights

Gli highlights completi di Salernitana-Milan delle altre partite della serie A saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su https://www.raisport.rai.it alla sezione 90 Minuto e sono on line sul sito della Lega di serie A al link https://www.legaseriea.it/it e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/ oltre che su https://www.sportmediaset.mediaset.it/video/calcio/ e https://video.sky.it/sport/calcio/highlights-serie-a.

Ochoa salva su Leao

Leao salta Ochoa…

… e deposita in rete

Ochoa respinge la conclusione di Tonali

… il centrocampista rossonero non perdona sulla ribattuta

Dia conclude da buona posizione ma un difensore del Milan lo contrasta e devia in angolo

Diaz sfiora il tris con una conclusione che termina di poco a lato

Ochoa chiude la porta su conclusione di Giroud

Giroud anticipa Ochoa ma non trova la porta

Ancora Giroud pericoloso, conclusione centrale

Il gol annullato a Diaz

Diagonale di Sambia a lato

Ochoa super su Giroud

Sulla ribattuta il portiere messicano respinge ancora alla grande su De Ketelaere

Bonazzoli torna al gol dopo 4 mesi …

L’esultanza polemica di Bonazzoli

Radovanovic rischia l’autogol, salva Ochoa