Lady Muffin e Tommy ‘A Canaglia, la coppia audace al contrattacco: presentata denuncia ai carabinieri

Da tempo denunciavano pubblicamente segnalazioni in serie sugli account social che provocavano la disattivazione dei profili con conseguenze per la loro attività professionale nel mondo dell’intrattenimento per adulti. L’audace coppia Tommy ‘A Canaglia e Lady Muffin è partita al contrattacco dopo aver mediato a lungo anche azioni eclatanti (che non sono escluse). “Discriminati e ghettizzati” – avevano dichiarato alcuni mesi fa.

Tommy ‘a Canaglia e Lady Muffin hanno presentato denuncia contro le continue segnalazioni social

Tommaso e Debora Gentile, nomi all’anagrafe di Tommy ‘A Canaglia e Lady Muffin, hanno presentato denuncia querela contro ignoti ai carabinieri della stazione di Gropello Cairoli attraverso l’avvocato Antonino Castorina. “I continui blocchi provocano un danno economico sicuramente rilevante, se si considera che la loro immagine professionale è essenzialmente legata all’immagine e ai contenuti che veicolano mediante i social” – ha chiarito il legale. Il riferimento è essenzialmente alle pagine Instagram e TikTok dove sono stati più volte costretti a ripartire da zero perdendo follower acquisiti e contenuti.

Il legale: ‘I continui blocchi provocano un danno economico rilevante’

“Sarà la polizia postale a verificare se ci sono le condizioni penalmente rilevanti e risalire agli eventuali responsabili che avrebbero così causato un danno economico rilevante ai due artisti” – ha aggiunto l’avvocato che segue il caso della coppia di Gropello Cairoli, in provincia di Pavia, tra le più seguite al mondo dagli appassionati dell’intrattenimento per adulti.