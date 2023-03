Samuele Ceccarelli l’ha rifatto nei 60: è campione d’Europa, argento per Jacobs, gioia Derkack nel triplo (VIDEO)

É tutto vero, sei campione d’Europa. No Samuele, quella vittoria di due settimane fa non è stata casuale. Non è stato un successo casuale nato per caso in una giornata irripetibile. Due settimane fa Samuele Ceccarelli aveva sorpreso addetti ai lavori e appassionati di atletica vincendo il titolo italiano nei 60 metri. Un successo roboante perché aveva sconfitto il campione olimpico Marcell Jacobs.

Europei indoor Istanbul: Samuele Ceccarelli trionfa in finale su Jacobs dopo lo strepitoso 6.47 della semifinale

Quasi non ci credeva il 23enne ragazzo di Massa ma quel successo gli ha dato fiducia e gli ha dato grande fiducia ai blocchi di partenza dei Campionati europei indoor di Istanbul dove si presentava come outsider. Qualche sicurezza in meno per Jacobs che, però, quando si fa sul serio si fa trovare sempre pronto. In batteria, nonostante qualche linea di febbre, Ceccarelli ha fatto capire che tra i papabili ad una medaglia c’era anche lui. Con 6.47 in semifinale si è presentato all’ultimo atto con il miglior tempo europeo dell’anno con il campione olimpico secondo a 6.53.

In finale si cambia musica? Macché Samuele Ceccarelli esce dai blocchi già in testa, la sua azione è pulita mentre Jacobs parte più contratto salvo poi lasciare andare a pieni giri il motore ma non quanto basta per acciuffare il compagno di squadra che trionfa con 6.48 mentre Marcell centra l’argento con 6.50, la sua miglior prestazione stagionale. Gli infortuni sembrano solo un triste ricordo per il toscano che nel 2019 correva i 60 metri in 6.72 e che sembra avere le carte in regola per stupire anche all’aperto.

Ceccarelli: ‘Sono al settimo cielo’, Jacobs: ‘Non è la medaglia che volevo’

“Campione europeo, suona alla grande. Sono al settimo cielo perché è la prima volta nella squadra senior italiana, la mia prima volta che gareggio in tali campionati e la prima vittoria. Quindi non potrei essere più felice di così”. Jacobs, che si è fermato zoppicando dopo aver tagliato il traguardo anche se con l’argento – ha detto con un pizzico di rammarico:

” Questa non è la medaglia che volevo, ovviamente volevo l’oro. La mia gamba non era il massimo oggi, è stata davvero dura oggi. Il mio compagno di squadra è stato bravissimo. Io sono il capitano della nazionale italiana e sono soddisfatto delle medaglie che abbiamo conquistato”.

La salernitana Dariya Derkach firma uno strepitoso argento nel salto triplo

A rendere più entusiasmante la giornata azzurra ci ha pensato la salernitana di Pagani, di origini ucraine, Dariya Derkach che ha centrato uno strepitoso argento agli Europei di Istanbul nel salto triplo con la misura di 14.20, ad un passo dal suo personale al coperto di 14.26. La vittoria è andata alla turca Tugba Danismaz (14.31), bronzo alla portoghese Patricia Mamona (14.16) mentre l’altra azzurra, Ottavia Cestonaro, ha chiuso a piedi del podio con 14.08.