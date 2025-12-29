Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Sport

Sarri operato al cuore: intervento riuscito, quando torna in panchina e cosa è successo davvero

DiRedazione

Pubblicato: 29 Dic, 2025 - ore: 16:43 #fibrillazione atriale, #Maurizio Sarri, #operato
Sarri TwitterMaurizio Sarri

Sarri operato al cuore: intervento riuscito al Policlinico di Tor Vergata

Maurizio Sarri è stato sottoposto a un intervento chirurgico programmato presso il Policlinico di Tor Vergata, a Roma, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale. L’operazione, come ha chiarito la Lazio in una nota ufficiale, è perfettamente riuscita e non desta particolari preoccupazioni. L’allenatore biancoceleste, 65 anni, resterà ora a riposo per alcuni giorni prima di riprendere gradualmente l’attività.

Si è trattato di un’ablazione transcatetere con tecnologia PFA, una procedura all’avanguardia utilizzata per il trattamento delle aritmie cardiache. L’intervento è stato eseguito dal professor Andrea Natale, uno dei massimi esperti internazionali in questo tipo di procedure, con la presenza del medico sociale del club, il dottor Italo Leo.

L’intervento programmato e la scelta della prudenza

Contrariamente a quanto inizialmente ipotizzato, l’operazione non è stata d’urgenza. I controlli medici avevano evidenziato da tempo alcuni episodi di fibrillazione atriale e si era deciso, in accordo con lo staff sanitario, di intervenire in modo preventivo. Una scelta prudente, dettata dalla necessità di garantire al tecnico un recupero completo e scongiurare eventuali complicazioni future.

Secondo quanto filtra dall’ambiente biancoceleste, Sarri resterà in osservazione per circa 24 ore e verrà poi dimesso. Nei prossimi giorni seguirà un periodo di riposo controllato, ma il rientro in panchina è già programmato.

Il rientro in panchina e la sfida con il Napoli

L’obiettivo dello staff medico e dello stesso allenatore è chiaro: tornare regolarmente alla guida della squadra per la sfida di campionato contro il Napoli, in programma il 4 gennaio allo stadio Olimpico. Una partita sentita, non solo per la classifica, ma anche per il passato di Maurizio Sarri sulla panchina azzurra.

Nei prossimi giorni l’allenatore non dirigerà le sedute di allenamento, ma seguirà il lavoro del gruppo a distanza, mantenendo contatti costanti con lo staff tecnico. La sua presenza a Formello è prevista già prima della fine della settimana, compatibilmente con i controlli post-operatori.

Il comunicato ufficiale della Lazio

A chiarire definitivamente le condizioni del tecnico è stata la società biancoceleste con una nota ufficiale:

“L’intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA, resosi necessario a seguito di episodi di fibrillazione atriale, è perfettamente riuscito. L’operazione è stata eseguita dal professor Andrea Natale. Il mister Sarri è in buone condizioni e seguirà un breve periodo di riposo prima di tornare alla guida della squadra.”

Parole che hanno rassicurato tifosi e ambiente, preoccupati per le notizie circolate nelle prime ore.

Un momento delicato, ma nessun allarme

Nonostante lo spavento iniziale, il quadro clinico di Maurizio Sarri non desta allarme. La fibrillazione atriale, se monitorata e trattata correttamente, è una condizione compatibile con la piena attività sportiva e professionale. Lo staff medico della Lazio ha agito in anticipo proprio per evitare complicazioni future.

Il tecnico toscano, noto per il suo rigore e la sua dedizione al lavoro, ha già fatto sapere di voler tornare in panchina il prima possibile. Il messaggio è chiaro: l’intervento non cambia i piani della Lazio, né la determinazione del suo allenatore.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Sport

Kyrgios vince la battaglia dei sessi a Dubai, Sabalenka: ‘Mi sono divertita, ma la rivincita sarà mia’

Dic 28, 2025 Renato Valdescala
Sport

Tragico naufragio in Indonesia, l’ex calciatore del Valencia Fernando Martín muore con i tre figli

Dic 27, 2025 Renato Valdescala
Sport

Tragedia in Montenegro: il calciatore Sebastian Hertner muore precipitando da una seggiovia davanti alla moglie

Dic 24, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Sport

Sarri operato al cuore: intervento riuscito, quando torna in panchina e cosa è successo davvero

Attualità

Donna trovata morta in un cortile a Milano: l’ombra della violenza, il mistero sul corpo senza nome

Gossip e TV

Malgioglio irrompe a La Ruota della Fortuna e ‘striglia’ Samira Lui: il siparietto esilarante (VIDEO)

Tempo Libero

Buon onomastico Davide oggi 29 dicembre: immagini di auguri da condividere sui social

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.