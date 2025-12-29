Anthony Joshua miracolato in Nigeria: incidente choc, due morti e il pugile salvo tra vetri e lamiere

Anthony Joshua è rimasto ferito in un incidente stradale in cui sono morte due persone

Paura per Anthony Joshua: incidente mortale durante un viaggio in Nigeria

Momenti di grande apprensione per Anthony Joshua. Il campione britannico dei pesi massimi è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale in Nigeria, nel quale hanno perso la vita due persone. Il pugile, che si trovava nel Paese per motivi privati, è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. L’episodio ha scosso il mondo dello sport e acceso l’attenzione internazionale sulle condizioni di sicurezza delle strade nigeriane.

L’impatto sulla superstrada Lagos-Ibadan

L’incidente è avvenuto lungo la trafficatissima autostrada Lagos-Ibadan, una delle arterie più pericolose dell’Africa occidentale. Secondo quanto riferito dalla polizia dello Stato di Ogun, il veicolo su cui viaggiava Joshua – una Lexus – avrebbe superato il limite di velocità consentito. Durante una manovra di sorpasso, l’auto avrebbe perso il controllo andando a schiantarsi contro un camion fermo sul ciglio della strada.

A bordo del mezzo viaggiavano più persone. Le autorità hanno confermato che due uomini sono morti sul colpo, mentre Joshua e un’altra persona sono rimasti feriti. Il pugile britannico sedeva sul sedile posteriore ed è stato subito soccorso.

Le condizioni del campione: “Ferite lievi, è sotto osservazione”

Le immagini circolate sui social mostrano Anthony Joshua seduto a torso nudo, visibilmente scosso, circondato da frammenti di vetro. La polizia nigeriana ha confermato che il pugile ha riportato solo ferite lievi ed è stato trasferito in una struttura sanitaria per accertamenti.

Anche il suo promotore, Eddie Hearn, ha rassicurato i fan: “Stiamo cercando di contattarlo, ma dalle immagini sembra stare bene. È stato un grande spavento”. Joshua, 36 anni, si trovava in Nigeria per motivi familiari ed era in visita nei luoghi d’origine della sua famiglia.

My heartfelt condolences go to Anthony Joshua and to everyone affected by this devastating accident. It is a painful reminder that tragedy does not discriminate and that loss is felt deeply regardless of status or success.



Nothing diminishes Nigeria’s global standing more than… pic.twitter.com/gl9zm8FgRY — Megami𝕩er (@djokaymegamixer) December 29, 2025

Le indagini: ipotesi e ricostruzione ufficiale

Secondo il Federal Road Safety Corps, la dinamica dell’incidente appare chiara: l’eccesso di velocità e una manovra di sorpasso azzardata avrebbero causato la perdita di controllo del veicolo. L’impatto contro un camion fermo lungo la carreggiata è stato devastante.

Le autorità hanno aperto un’indagine per accertare eventuali responsabilità. Il commissario di polizia Lanre Ogunlowo ha confermato che tutte le circostanze sono al vaglio degli investigatori e che verranno acquisiti ulteriori elementi tecnici.

Il dolore per le vittime e lo choc della famiglia

La tragedia ha avuto un bilancio pesantissimo: due uomini hanno perso la vita. Secondo fonti ufficiali, si tratta di cittadini stranieri, ma le identità non sono state rese note. I corpi sono stati trasferiti all’obitorio di Sagamu per gli accertamenti di rito.

Un familiare di Joshua, interpellato dai media, ha parlato di “uno shock per tutta la famiglia”, esprimendo vicinanza alle famiglie delle vittime e auspicando una pronta guarigione per il pugile.

Un episodio che riaccende l’allarme sicurezza

L’autostrada Lagos-Ibadan è tristemente nota per l’elevato numero di incidenti mortali. La combinazione di traffico intenso, velocità elevate e mezzi pesanti fermi lungo la carreggiata continua a rappresentare un rischio concreto.

L’incidente che ha coinvolto Anthony Joshua riporta drammaticamente l’attenzione su un problema strutturale che, ancora una volta, ha causato vittime innocenti.