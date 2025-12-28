Kyrgios vince la battaglia dei sessi a Dubai, Sabalenka: ‘Mi sono divertita, ma la rivincita sarà mia’

Nick Kyrgios ha vinto la battaglia dei sessi con Aryna Sabalenka

Un remake moderno della storica sfida del ’73

Dubai ha ospitato una nuova versione della celebre battaglia dei sessi, con Nick Kyrgios e Aryna Sabalenka protagonisti di un match esibizione che ha ricordato l’incontro storico tra Billie Jean King e Bobby Riggs del 1973. Ma se allora si trattava di una sfida epocale per il tennis femminile, quella odierna è stata soprattutto un evento di intrattenimento, sponsorizzato e spettacolare, con regole speciali: metà campo ridotta del 9% per Sabalenka e un solo servizio a testa.

Kyrgios vince in due set

Il risultato finale ha premiato l’australiano con un doppio 6-3 in poco più di un’ora e un quarto. Sabalenka, regina del tennis mondiale, aveva annunciato fiduciosa il suo trionfo, ma ha dovuto cedere di fronte alla solidità e alla potenza di Kyrgios, 13° nel ranking Atp. Nonostante ciò, la n.1 ha mostrato sprazzi di classe con colpi vincenti e grande combattività, confermando che la partita è stata ben più di un semplice esibizione.

Il lato spettacolare del match

L’ingresso dei giocatori ha dato il tono dell’evento: Kyrgios è arrivato su un cammello, mentre Sabalenka ha fatto il suo ingresso in stile Rocky Balboa con un soprabito argento, rivelando poi un outfit total black. L’atmosfera era arricchita da ex calciatori come Kakà e Ronaldo presenti in tribuna. Non sono mancati momenti di spettacolo e colpi spettacolari: Sabalenka ha annullato tre match point con grande agilità, ma al quarto Kyrgios ha trovato il servizio vincente decisivo.

Sabalenka già pensa alla rivincita

Nonostante la sconfitta, la bielorussa ha espresso soddisfazione per la propria prestazione: «Mi sono sentita benissimo. Penso di aver combattuto alla grande. Lui si è stancato molto. Credo che il livello sia stato altissimo. Mi sono divertita e sarà sicuramente utile come esperienza». La campionessa si è detta pronta a sfidare nuovamente Kyrgios: «Conoscerò le sue tattiche e sarà sicuramente una partita migliore. Amo mettermi alla prova e mi piacerebbe affrontarlo di nuovo».

And that's all she wrote!



Nick Kyrgios defeats Aryna Sabalenka to win the Battle of the Sexes 👏 pic.twitter.com/9Yysdt6F5V — Tennis Channel (@TennisChannel) December 28, 2025

Kyrgios lodando l’avversaria

Anche Kyrgios ha elogiato la rivale: «Lei è una grande combattente, è stata una sfida dura che poteva finire diversamente. Sarebbe bello affrontarla ancora». L’australiano ha sottolineato come la partita sia stata molto equilibrata, con break da entrambe le parti, e che l’esibizione ha catturato l’attenzione globale, confermando il fascino della sfida tra i sessi nel tennis moderno.

Intrattenimento e allenamento

Oltre all’aspetto ludico e mediatico, l’esibizione ha avuto un valore tecnico: giocare contro un uomo ha offerto a Sabalenka un’esperienza unica, dove la velocità e la forza dell’avversario hanno richiesto adattamenti tattici immediati. La partita ha combinato sport, spettacolo e allenamento ad alto livello, senza snaturare l’intento originale di divertire il pubblico e promuovere il tennis.