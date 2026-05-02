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Higuaín, foto virale da Miami: la trasformazione fisica divide i social e scatena i dubbi (FOTO)

DiRedazione

Pubblicato: 2 Mag, 2026 - ore: 21:40 #Giobbe Covatta, #Higuaín, #Miami
Gonzalo HiguainGonzalo Higuain

L’ex attaccante appare irriconoscibile in un negozio sportivo, ma c’è chi mette in discussione l’autenticità dell’immagine

La trasformazione fisica di Higuaín è diventata virale in poche ore dopo la diffusione di uno scatto che ritrae l’ex attaccante in un negozio di articoli sportivi a Miami. La foto ha subito acceso un acceso dibattito online, tra chi si concentra sul cambiamento fisico e chi ne mette in dubbio l’autenticità.

Il protagonista dello scatto appare con barba folta, abbigliamento casual e un aspetto molto diverso da quello mostrato durante la sua carriera da calciatore.

Higuain nel discusso scatto a Miami
Higuain nel discusso scatto a Miami

La foto: un’immagine che sorprende

Nello scatto, Higuaín indossa una canottiera e si presenta con un look lontano da quello atletico che lo ha accompagnato per oltre 17 anni sui campi da gioco.

Un cambiamento che ha colpito molti utenti, soprattutto per il contrasto netto con l’immagine del centravanti che ha segnato più di 300 gol tra club e nazionale.

Il dubbio: immagine reale o modificata?

A rendere ancora più forte la discussione è il sospetto che la foto possa essere stata alterata.

Alcuni utenti hanno segnalato incongruenze legate all’illuminazione e all’angolazione dello scatto, ipotizzando possibili interventi di fotoritocco o manipolazione digitale.

Non ci sono al momento conferme ufficiali sull’origine dell’immagine.

Il confronto social e il caso Covatta

Il dibattito ha rapidamente travalicato i confini sportivi. Sui social italiani, diversi utenti hanno accostato l’immagine a quella del comico Giobbe Covatta, finito tra i trend senza alcun legame diretto con la vicenda.

Un parallelo nato spontaneamente tra gli utenti, che ha contribuito ad amplificare ulteriormente la diffusione del contenuto.

Il post virale che ha acceso tutto

A spingere la viralità è stato anche un messaggio pubblicato su X dall’utente Marcos Mondría, che ha accompagnato l’immagine con un commento controverso.

Il post ha raccolto migliaia di interazioni in poche ore, alimentando dubbi e interpretazioni sull’identità della persona ritratta.

Dopo il ritiro: una nuova vita lontano dal campo

Higuaín si è ritirato nel 2022 dopo l’esperienza all’Inter Miami, chiudendo una carriera che lo ha visto protagonista con squadre come Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan e Chelsea.

Da allora, la sua presenza pubblica si è ridotta, rendendo ancora più sorprendente la comparsa di immagini come questa.

Un dibattito che va oltre il calcio

Il caso dimostra come, nell’era dei social, una singola immagine possa generare un confronto che va oltre lo sport.

Non solo trasformazione fisica, ma anche percezione pubblica, autenticità delle immagini e velocità con cui un contenuto diventa virale.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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