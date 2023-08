Scommesse Coppa Italia: favorite Inter, Napoli, Juve e Milan, la Fiorentina chiede vendetta

Agosto è il mese in cui ripartono i campionati di calcio e incomincia anche la Coppa Italia dai sessantaquattresimi di finale, che propongono la sfida fra le migliori squadre di Serie B e Serie C, fino agli ottavi, dove sono presenti i migliori club di Serie A.



Inter, Napoli, Milan e Juventus restano al top tra le squadre favorite nel palinsesto delle quote Coppa Italia, ma non bisogna dimenticare che ogni anno c’è una sorpresa, nella scorsa stagione è toccato alla Cremonese, così come nella stagione 2015 – 2016 l’Alessandria volò dalla Serie C alla semifinale di San Siro, contro il Milan. Fra tutte, in prima linea c’è la Fiorentina che chiede vendetta.

Juventus, Inter, Milan e Napoli: le favorite assolute

Quest’anno i Bianconeri giocheranno la competizione con una marcia in più, perché devono dedicarsi soltanto al campionato e sono stati esclusi dai tornei internazionali. Max Allegri tenterà il colpaccio per tornare a vincere, e l’accoppiata Scudetto – Coppa Italia fa gola a tifosi e società.



I Nerazzurri sono un’altra probabile finalista, per l’organico di altissimo livello presente in rosa, ma anche alla luce degli ottimi risultati nella scorsa stagione. L’armata di Simone Inzaghi ha tutte le intenzioni di provare a vincere il Triplete, fino a oggi è l’unica squadra che ha compiuto questo miracolo nel 2010 e la Coppa Italia diventa un torneo particolarmente importante non soltanto per le statistiche.



Anche il Napoli ha gli occhi puntati sul Triplete, De Laurentiis ha dichiarato di voler vincere tutto e Garcia è un esperto sia in ambito internazionale che in campionato. I Partenopei rientrano nelle quattro favorite per la vittoria della Coppa Italia, ma la sfida è dura, perché oltre a Juventus e Inter, c’è il Milan a insidiare le prime posizioni del tabellone.



I Rossoneri rappresentano la squadra meglio organizzata e che ha fatto fruttare il mercato estivo, acquistando pedine preziose lì dove i reparti presentavano debolezze. Pioli è pronto a riscattare la stagione deludente dello scorso anno, anche se la semifinale di Champions resta un piccolo trionfo e un punto di forza su cui continuare a costruire per tornare al top in Europa.

Fiorentina, Atalanta e Roma: le outsider della Coppa Italia 2023 – 2024

Sui siti sportivi specializzati come Betfair blog sono presenti tutte le outsider che quest’anno sfideranno le favorite in Coppa Italia.



La migliore underdog presente nel tabellone è sicuramente la Fiorentina di Italiano, che l’anno scorso non ha digerito la sconfitta proprio nella finale di Coppa Italia contro l’Inter, e chiederà vendetta. La Viola resta una delle migliori squadre del campionato per risultati e costanza a lottare fino alla fine della stagione.



Anche l’Atalanta del Gasp si qualifica come una delle migliori sfidanti, la Dea ha dimostrato più volte negli ultimi anni di poter lottare contro le grandi in questo torneo, senza particolari problemi.



Da non sottovalutare è la Roma di Mourinho, un allenatore assetato di trofei, che al primo anno in Giallorosso ha vinto la Conference League e nel secondo anno è riuscito ad arrivare in finale di Europa League, perdendo soltanto ai rigori contro il Siviglia, dopo aver lottato nella partita più lunga della storia del calcio, durata 146 minuti, esclusi i rigori. Lo Special One punterà a portare a casa almeno un trofeo, e la Coppa Italia fa gola alla Roma, soprattutto alla luce della grande storia scritta in questo torneo.