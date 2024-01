Simy, la reazione social dopo i fischi dell’Arechi

Mugugni e fischi dopo il goffo tentativo di colpire di testa da buona posizione ed al momento della sostituzione con Ikwuemesi. L’acquisto di Nwankwo Simy era stato quasi invocato dai tifosi granata nell’estate 2021 quando la Salernitana del trust era alle prese con un mercato complicato.

Simy, mugugni e fischi al momento del sostituzione in Salernitana-Roma

L’attaccante veniva dalla sua stagione d’oro a Crotone con 20 gol all’attivo nonostante la retrocessione della formazione calabrese dalla serie A. Con la maglia rossoblu ha realizzato 64 gol in 152 partite tra cui uno strepitoso gol in rovesciata con la Juventus nel 2017/18 quando riuscì a guadagnare la convocazione per i mondiali in Russia dove disputò due brevi spezzoni di partita contro la Croazia di Modric e l’Argentina di Messi.

Quei 20 gol realizzati in massima serie sembravano il preludio per un ulteriore salto di qualità. Si era parlato di big della serie A, della Premier ma la Salernitana fu l’unica a muoversi con determinazione per strappare ingaggio con Fabiani che riuscì a strappare il suo sì dopo un lunghissimo corteggiamento estivo. L’esperienza è stata tutt’altro che esaltante con il gol a La Spezia che non servì ad evitare la sconfitta dopo le bacchettate del generale Marchetti.

A Parma e Benevento, in serie B, è andata anche peggio. Poi il braccio di ferro con il club granata fino alla decisione di Pippo Inzaghi di scommettere su di lui. “Tornerà quello di Crotone”. Dopo un sussulto iniziale – gol al Bologna e una buona prova a Verona – il nigeriano ha collezionato una serie di prestazioni opache fino ai fischi al momento del cambio in Salernitana-Roma. Kastanos è intervenuto da vero leader a difesa del compagno.

Simy su Instagram: ‘Testa altissima a pedalare, fino alla fine’

A distanza di alcune ore è arrivata anche la reazione social di Simy: “Testa altissima e pedalare” con l’hashtag fino alla fine. Il nigeriano come i suoi compagni non ha nessuna intenzione di arrendersi ed alle critiche spera di rispondere sul campo lavorando duro in allenamento nella speranza di ritornare l’attaccante che era diventato idolo dei tifosi del Crotone.